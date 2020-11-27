Đăng ảnh khoe eo bé xíu, Nhã Phương khiến dân tình gào thét 'giống bộ xương khô, quá gầy'

Hậu trường 27/11/2020 16:14

Diễn viên Nhã Phương nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân.

Mới đây, diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh mới nhất. Cô bày tỏ: "Che mặt là 'auto' đẹp gái đúng hem cả nhà". Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc bà xã Trường Giang đứng trước gương khoe eo thon, che mặt nhận về hàng ngàn lượt like và vô số bình luận.

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Hình ảnh mới nhất được bà mẹ một con đăng tải gây tranh cãi - Ảnh: FB

Mọi người dành nhiều lời khen cho vòng eo "con kiến" của Nhã Phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh vóc dáng của nữ diễn viên "49 ngày". Không ít dân mạng cho rằng, dù Nhã Phương muốn giảm cân sau sinh, nhưng dường như cô đã giảm quá đà. Một vài người còn dùng nhiều từ ngữ nặng nề khi nhìn thấy thân hình của vợ Trường Giang.

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Người hâm mộ khuyên cô nên tăng cân - Ảnh: FB

"Có da có thịt chị xinh lắm á chị ơi. Chị đừng ốm quá", "Chị gầy quá chị ơi. Múp lên mấy kg nữa xinh hơn đó", "Bữa em thấy chị ở ngoài nè, ốm quá trời ốm", "Đẹp thì có mà gầy quá Phương ơi ráng ăn cho mập xíu mới xinh", "Ốm riết cái đầu to hơn cơ thể", "Nhìn 2 cái tay gầy giống bộ xương khô, quá gầy - mỏng manh", "Gầy quá thành xấu"... hầu hết mọi người đều khuyên cô nên tăng cân.

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Một vài hình ảnh khiến Nhã Phương bị chê bai vì thân hình gầy đáng báo động - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con gái, bà xã Trường Giang tích cực giảm cân lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên mỗi lần lộ diện, cô lại trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Không ít ý kiến cho rằng, Nhã Phương bị ám ảnh cân nặng và giảm đến mức quá đà khiến cơ thể lộ khuyết điểm như tay lộ gân, kém nuột nà.

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Từ khóa:   vợ Trường Giang diễn viên Nhã Phương nhan sắc Nhã Phương

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