Sau ly hôn, vợ cũ Việt Anh vẫn thoải mái làm điều này với chồng cũ, lại còn chê 'bụng to như sắp đẻ'

Hậu trường 27/11/2020 15:09

Chia sẻ mới đây của vợ cũ Việt Anh cho thấy mối quan hệ giữa cô và Phan Hải "Người phán xử" đang vô cùng tốt đẹp.

Sau ly hôn, mối quan hệ của Việt Anh và Hương Trần ngày càng tốt đẹp. Thời điểm mới "đường ai nấy đi", cặp đôi không ít lần "đấu đá" nhau trên mạng xã hội vì chuyện nuôi dạy con trai chung. Tuy nhiên sau tất cả, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, họ còn thoải mái hội ngộ và cùng nhau tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ly hôn.

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Việt Anh và Hương Trần giữ quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Việt Anh có động thái gây chú ý lên trang cá nhân. Cô bức xúc chia sẻ câu chuyện bị hàng xóm "mồi chài" người trông trẻ. Nhưng điều đáng nói là chân dài này lại đăng kèm bức ảnh chồng cũ ngồi sấy tóc cho con trai tại nhà riêng. Hơn thế, cô nàng còn thoải mái chê bai chồng cũ "bụng to như sắp đẻ" khi bạn bè nhận xét ngoại hình của diễn viên Việt Anh ngày càng "phát tướng".

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Hương Trần thoải mái đăng ảnh chồng cũ dù đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FB

Theo như lẽ thường, các cặp đôi sẽ hạn chế đăng ảnh người cũ hay công khai nhắc tên vì sợ hiểu lầm. Tuy nhiên, với Việt Anh và vợ cũ dường như là ngoại lệ. Dưới dòng chia sẻ của Hương Trần, nam diễn viên "Người phán xử" không chút ngại ngùng bày tỏ: "Bảo nhà đấy là ok, nhưng nuôi nốt cả Đậu nữa thì pass bà Lan cho". Trước đó, khi vợ cũ than vì chăm con ốm một mình, Việt Anh cũng vào động viên.

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Liên tục được khuyên tái hợp, nhưng cặp đôi từ chối trả lời - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người tích cực "đẩy thuyền" Việt Anh và Hương Trần tái hợp. Tuy nhiên, chân dài này chỉ để lại icon biểu cảm trái tim và từ chối trả lời.

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