Mất trắng gần 350 triệu vào tiền ảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: Đầu tư 100 triệu, 3 năm lấy được 20 tỷ?

Tại Việt Nam, tiền ảo cũng đang gây ra những “cơn sốt đầu tư” nhất định từ các tay chơi chuyên lẫn không chuyên. Từ giới nghệ sĩ đến người bình thường đều đổ xô đầu tư hoặc quảng cáo, mong muốn kiếm lời từ kênh đầu tư với mức tăng trưởng nóng này. Tuy nhiên, nhiều người do không được trang bị đầy đủ kiến thức về loại "tiền ảo" này đã vội vàng đổ tiền của vào.

Tiền ảo hay tiền điện tử (cryptocurrency) luôn là vấn đề “hot” kể từ khi Bitcoin bùng nổ giá trị khoảng nửa cuối năm 2017 tới nay, đặc biệt là từ đầu năm 2021 khi đồng tiền này liên tục lập đỉnh bất ngờ, tăng phi mã lên trên mốc 60.000 USD/BTC.

Anh cho biết đây là những gì mà bản thân đã trải qua mấy năm trước. Anh đăng tải bài viết với hy vọng mọi người sau khi đọc xong sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn, chứ không hề có ý chỉ trích hay quy chụp bất kỳ cá nhân nào. Tác giả bản hit "Nhật ký của mẹ" cho biết, ở thời điểm anh quyết định đầu tư vào "đồng tiền ảo", bản thân còn quá trẻ và nôn nóng đốt cháy giai đoạn khi nhìn thấy rất nhiều người giàu lên nhờ việc đầu tư này. Tuy nhiên, anh tự khẳng định: "Thật là một thằng bé ngây thơ hồn nhiên" khi màn "chạm ngõ" tiền ảo của nam nhạc sĩ tổn thất đến gần 350 triệu (quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành của 15.000$ - PV).

Liên quan tới vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một bài đăng khá dài trên trang cá nhân để chia sẻ về những kinh nghiệm mà anh cho là "bài học xương máu" với đồng tiền điện tử thuộc mạng lưới Bitconnect .

Sau màn đầu tư "ngây thơ" ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận ra bản thân chỉ là những chú "cừu" khi đã dành sự tin tưởng tuyệt đối vào "leader thần bí và nhiều thiên cơ". Thông qua bài chia sẻ này, nam nhạc sĩ muốn mang đến cho những ai đang và sẽ có ý định tham gia vào thế giới đầu tư tiền ảo cái nhìn cận cảnh và thực tế từ chính khóa học "15.000$" của mình.

Bên dưới bài đăng, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì sự sáng suốt, thông minh và tầm hiểu biết rộng của mình.

Nam nhạc sĩ nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù từng bị mất trắng cả trăm triệu, nhưng Nguyễn Văn chung khẳng định "tiền ảo" không xấu, mà những kẻ tạo ra hội chứng "sợ bỏ lỡ" để dẫn dụ người chơi mới là những thành phần lừa đảo. Chính vì vậy nam nhạc sĩ hy vọng bất kỳ ai đang có ý định đầu tư hãy thật tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy "tiền ảo" này.