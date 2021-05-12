Mất trắng gần 350 triệu vào tiền ảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: Đầu tư 100 triệu, 3 năm lấy được 20 tỷ?

Xã hội 12/05/2021 22:13

Gần đây cụm từ tiền ảo thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, trong có cả nghệ sĩ Vbiz. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ hết sực cặn kẽ về chính trải nghiệm của bản thân về đồng tiền kỹ thuật số này.

Tiền ảo hay tiền điện tử (cryptocurrency) luôn là vấn đề “hot” kể từ khi Bitcoin bùng nổ giá trị khoảng nửa cuối năm 2017 tới nay, đặc biệt là từ đầu năm 2021 khi đồng tiền này liên tục lập đỉnh bất ngờ, tăng phi mã lên trên mốc 60.000 USD/BTC.

Tại Việt Nam, tiền ảo cũng đang gây ra những “cơn sốt đầu tư” nhất định từ các tay chơi chuyên lẫn không chuyên. Từ giới nghệ sĩ đến người bình thường đều đổ xô đầu tư hoặc quảng cáo, mong muốn kiếm lời từ kênh đầu tư với mức tăng trưởng nóng này. Tuy nhiên, nhiều người do không được trang bị đầy đủ kiến thức về loại "tiền ảo" này đã vội vàng đổ tiền của vào.

Liên quan tới vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một bài đăng khá dài trên trang cá nhân để chia sẻ về những kinh nghiệm mà anh cho là "bài học xương máu" với đồng tiền điện tử thuộc mạng lưới Bitconnect . 

Mất trắng gần 350 triệu vào tiền ảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: Đầu tư 100 triệu, 3 năm lấy được 20 tỷ? - Ảnh 1
Đoạn đầu bài đăng của nam nhạc sĩ - Ảnh chụp màn hình

Anh cho biết đây là những gì mà bản thân đã trải qua mấy năm trước. Anh đăng tải bài viết với hy vọng mọi người sau khi đọc xong sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn, chứ không hề có ý chỉ trích hay quy chụp bất kỳ cá nhân nào. Tác giả bản hit "Nhật ký của mẹ" cho biết, ở thời điểm anh quyết định đầu tư vào "đồng tiền ảo", bản thân còn quá trẻ và nôn nóng đốt cháy giai đoạn khi nhìn thấy rất nhiều người giàu lên nhờ việc đầu tư này. Tuy nhiên, anh tự khẳng định: "Thật là một thằng bé ngây thơ hồn nhiên" khi màn "chạm ngõ" tiền ảo của nam nhạc sĩ tổn thất đến gần 350 triệu (quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành của 15.000$ - PV). 

Sau màn đầu tư "ngây thơ" ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận ra bản thân chỉ là những chú "cừu" khi đã dành sự tin tưởng tuyệt đối vào "leader thần bí và nhiều thiên cơ". Thông qua bài chia sẻ này, nam nhạc sĩ muốn mang đến cho những ai đang và sẽ có ý định tham gia vào thế giới đầu tư tiền ảo cái nhìn cận cảnh và thực tế từ chính khóa học "15.000$" của mình.

Bên dưới bài đăng, nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì sự sáng suốt, thông minh và tầm hiểu biết rộng của mình. 

Nguyen Van Chung 1
Nam nhạc sĩ nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 Mặc dù từng bị mất trắng cả trăm triệu, nhưng Nguyễn Văn chung khẳng định "tiền ảo" không xấu, mà những kẻ tạo ra hội chứng "sợ bỏ lỡ" để dẫn dụ người chơi mới là những thành phần lừa đảo. Chính vì vậy nam nhạc sĩ hy vọng bất kỳ ai đang có ý định đầu tư hãy thật tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy "tiền ảo" này.

"BÀI HỌC XƯƠNG MÁU" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:

1- Không thể có chuyện khi không cho người trả lãi cho bạn 1%/ngày. Chỉ có đi làm công việc tốt nhất của mình, đầu tư vào những gì thực tế hoặc những gì mình biết rõ...

2- Kẹo ngon thì đến con nít còn biết giành, người lớn có dễ dàng cho bạn miếng lời ngon không? Nếu ngon thật, họ đã để ăn 1 mình hoặc cho gia đình họ ăn, không đến lượt bạn. Những câu từ như "Cùng nhau làm giàu", "Anh em cùng tiến"...thật chất là "đưa tiền đây cho tao giàu!"

3- Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của mình, đừng vay nợ để làm đòn bẩy làm giàu hoặc dồn hết tiền tiết kiệm của mình, nó chỉ giúp các bạn nhảy cầu nhanh hơn thôi! Thực tế chứng minh năm Bitconnect bị sập đã có bao nhiêu người suy sụp!

4- Cũng có những người làm giàu được bằng tiền ảo, một số người giỏi, nhanh nhạy, 1 số người may mắn, nhưng số nhiều là lừa đảo. Bản thân mình cũng tin tiền ảo không xấu và có thể là 1 phương thức thanh toán trong tương lai, nhưng những kẻ tạo ra coin rác, rồi tạo FOMO (hiệu ứng sợ hãi - PV) để dẫn dụ nhiều người cùng đầu tư vào các coin rác đó đều là lừa đảo.

5- Tiền dư mình để mua đất, cầm sổ đỏ trên tay tốt hơn cầm cái web không biết bao giờ nó sập!

Bị thách 'kéo tới Đại Nam', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: 'Tôi không mắng, sỉ nhục bà Hằng. Tôi viết với lời lẽ đúng mực, đúng chính tả, đúng ngữ pháp'

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Từ khóa:   Nguyễn Văn Chung chơi bitcoin tiền ảo

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