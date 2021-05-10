Bị thách 'kéo tới Đại Nam', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng: 'Tôi không mắng, sỉ nhục bà Hằng. Tôi viết với lời lẽ đúng mực, đúng chính tả, đúng ngữ pháp'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không hiểu chuyện giữa bà Phương Hằng và ông Yên liên quan gì đến nghệ sĩ mà bà Hằng lại "nói thô tục như vậy". Trong bài đăng mới đây, anh còn thẳng thắn lên tiếng về "cách dạy con" của nữ đại gia.

Trong những tháng trở lại đây, vụ lùm xùm của bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau màn tố cáo ông Yên lừa đảo tiền từ thiện, bà Phương Hằng đột ngột rẽ hướng muốn "thay trời hành đạo" bằng loạt những buổi livestream bốc phốt nghệ sĩ Việt bằng nhiều lời lẽ không mấy lịch sự. Mới đây, trong livestream tối ngày 9/5, vợ đại gia Đại Nam gọi một số nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng là "thằng", "mày", "con bóng"... Không những thế, hàng loạt sao nữ tên tuổi như Trịnh Kim Chi, Trang Trần cũng bị lôi vào màn "khẩu chiến" không hồi kết này. Đỉnh điểm là vào tối qua, bà Hằng gay gắt tuyên bố: "Kỳ này tôi bán mạng chơi lớn với các người luôn. Riêng giới nghệ sĩ, tôi chửi thẳng mặt. Giới nghệ sĩ các người có ngon thì kéo tới Đại Nam, tôi đóng cửa lại đánh cho một trận rồi kêu công an tới hốt. Giới nghệ sĩ ngon thì làm vậy đi tôi xem nào".

Nữ đại gia Đại Nam livestream đều đặn mỗi tối - Ảnh cắt từ clip Trước những lời lẽ hết sức gay gắt và có phần nóng nảy của bà Phương Hằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một bài viết khá dài trên trang cá nhân để chia sẻ về vấn đề này. Bài đăng của nam nhạc sĩ về lời nói và hành động của bà Hằng - Ảnh chụp màn hình Trong bài đăng, tác giả bản hit "Nhật ký của mẹ" tỏ ra khá bức xúc về những cụm từ mà nữ doanh nhân dùng để gọi nghệ sĩ Việt. Anh cho biết mình không biết rõ về vụ kiện tụng của bà Hằng, điều khiến nam nhạc sĩ quan tâm là tại sao bà Hằng lại dùng những lời lẽ "thô tục" như vậy để mỉa mai giới nghệ sĩ.

Chia sẻ vấn đề này với phóng viên báo Giao Thông, nam nhạc sĩ cho biết: "Tôi không mắng, sỉ nhục bà Hằng. Tôi viết với lời lẽ đúng mực, đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Tôi không bận tâm bà Hằng có nhắc tôi trên livestream không, vì nếu có thì chứng tỏ những điều tiêu cực mọi người đang bình luận về bà Hằng là đúng". Cuối bài đăng, Nguyễn Văn Chung đã đặt ra một câu hỏi nhắc khéo bà Nguyễn Phương Hằng: "Với tư cách 1 người mẹ, việc chị chửi bới hung hăng như vậy, chị dạy cho con chị được điều gì?" Tuy nhiên, sau đó ít giờ, nam nhạc sĩ đã để bài viết về chế độ riêng tư vì không muốn bạn bè, người thân phải lo lắng. Nguyễn Văn Chung ẩn bài viết trên trang cá nhân vì cho rằng: 'Việc ai đúng, ai sai sẽ có pháp luật xử' - Ảnh chụp màn hình Nhiều cư dân mạng đã bình luận ủng hộ cách hành xử và suy nghĩ của nam nhạc sĩ - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng thông báo ẩn bài viết, nam nhạc sĩ nhận được nhiều lời khen và ủng hộ từ phía cộng đồng mạng. Dù đã để bài viết ở chế độ riêng tư, nhưng nhạc sĩ vẫn không quên nhấn mạnh: "Là người có ảnh hưởng xã hội thì phải phát ngôn và hành động đúng mực". Đáp lại chia sẻ này của Nguyễn Văn Chung, một cư dân mạng đã để lại bình luận hưởng ứng: "Việc cư xử đúng mực là điều tối thiểu một người cần phải có, chứ không nói tới là người có ảnh hưởng hay khônh ảnh hưởng anh ạ".

Vợ con đề huề, Hoài Linh vẫn bị bà Phương Hằng gọi là 'con bóng', hé lộ lý do danh hài bất ngờ bỏ gia đình từ Mỹ về Việt Nam? Liên quan đến những ồn ào giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, trong livestream mới đây vợ đại gia Dũng "lò vôi" lại tiếp tục có những lười lẽ khá thô thiển để nói về Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài có liên quan trực tiếp đến vị "lương y" kia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-thach-keo-toi-dai-nam-nhac-si-nguyen-van-chung-len-tieng-toi-khong-mang-si-nhuc-ba-hang-toi-viet-voi-loi-le-dung-muc-dung-chinh-ta-dung-ngu-phap-404701.html