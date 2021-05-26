Lý do khiến bà Phương Hằng vướng '6 tháng tù ôm': Hoa tai 65 tỷ, siêu xe 40 tỷ chồng tặng vợ không thiếu thứ gì?

Hậu trường 26/05/2021 16:39

Tạm gác lại những buổi livestream "tâm tình", đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" còn khiến dân tình ngưỡng mộ không ngớt vì được chồng yêu thương, tin tưởng hết mực.

Trong một buổi livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng từng trải lòng người duy nhất mà bà tin tưởng và tin tưởng bà chính là chồng của mình. Ông Dũng cũng chính là người đứng sau, kiểm tra nội dung và góp ý cho những lần livestream của vợ. Không chỉ dừng lại ở đó, mặc dù đã kết hôn 11 năm, nhưng 2 người vẫn không tiếc dành cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào ngay trên sóng trực tiếp, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

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Sau nhiều năm kết hôn, cả 2 có được một cậu con trai nhỏ là Huỳnh Hằng Hữu - Ảnh: Internet

Tháng 5/2020, ông Dũng bất ngờ thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam. Tại buổi lễ công bố thông tin trên, ông Dũng cũng hết lời khen ngợi và tự hào về vợ mình. Ông nhận xét bà Hằng là một người vợ tài sắc vẹn toàn.

"Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự" - ông Dũng chia sẻ.

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Ông Huỳnh Uy Dũng không tiếc lời khen ngợi và tự hào về vợ -Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, vào năm 2013, vì tình cảm và sự tin tưởng vợ mình, ông Dũng "lò vôi" đã treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài, còn ông thì bị tâm thần có chứng nhận của bác sĩ. Tuy nhiên sau đó bà Phương Hằng đã vạch mặt người tung tin đồn không ai khác ngoài chồng cũ của nữ đại gia.

Ngoài việc tin tưởng trao lại toàn quyền quyết định cho vợ, ông Dũng cũng không ít lần khiến dân tình "xôn xao" khi tặng vợ những món quà xa xỉ, đắt đỏ.

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào ngày 8/6/2010, ông Dũng đã tặng vợ - bà Nguyễn Phương Hằng cặp hoa tai bằng kim cương trị giá gần 5 triệu USD. Được biết cặp hoa tai này đã được ông đặt từ một cửa hàng kim hoàn nổi tiếng bậc nhất tại Singapore chế tác theo kiểu mẫu riêng. Điểm đặc biệt của đôi hoa tai trị giá gần 5 triệu USD này là 2 viên kim cương lớn, mỗi viên nặng 9 cara…

Theo thông tin bà Phương Hằng từng tiết lộ, đôi hoa tai có hình trái tim, nói lên ý nghĩa 2 trái tim – tấm lòng của họ đang nỗ lực cứu hàng trăm trái tim non nớt đang mắc bệnh bẩm sinh…

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Đôi hoa tai nặng 30 cara có giá lên đến 5 triệu USD - Ảnh: Internet

Không chỉ có kim cương, những chiếc xe đắt đỏ cũng là món quà bà thường xuyên nhận được từ chồng. Năm 2019, trong 1 talkshow nhân dịp Valentine, bà Phương Hằng đã tiết lộ mới được ông xã tặng 1 chiếc siêu xe Bentley Mulsanne trị giá hơn 40 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật.

Lý giải về món quà "khủng" ông Dũng "lò vôi" cho biết: "Món quà đó không là gì cả so với những điều cô ấy đã mang đến cho tôi. Nếu ai biết tôi, thích cách sống của tôi, thân thiện với tôi, đồng tình với những việc tôi đang làm thì xin cũng hãy dành tình thương đó cho vợ tôi. Vì tôi mà cô ấy đã chịu đựng những điều tưởng chừng không thể chịu đựng được và tha thứ những điều tưởng chừng không thể thứ tha".

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Xế hộp 40 tỷ ông Huỳnh Uy Dũng dành tặng vợ - Ảnh: Internet

Không chỉ dành tặng nhau những món quà hàng triệu đô, vợ chồng bà Phương Hằng còn nhiều lần khiến dân tình trầm trồ khi thoải mái chia sẻ lời ngọt ngào dành cho nhau dù không còn trẻ. Với những màn thể hiện tình cảm "giàu sang" như vậy, nhiều netizen đã thể hiện sự ngưỡng mộ và cũng không quên chúc cả 2 luôn hạnh phúc, viên mãn và thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện giúp đỡ mọi người.

Trong buổi livestream mới đây, bà Hằng cũng chia sẻ về lần đầu mới gặp nhau của 2 người: "Ngày xưa tui mới gặp anh Dũng á, là ảnh Dũng ảnh đòi kiện tui ra toà đó quý vị. Ảnh đã xử tôi một cái tội, ảnh nói là lần đầu tiên gặp tôi ảnh đã cho tôi một cái tội và xử luôn 6 tháng tù 'ôm' vì tội gây thương nhớ". 

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Uy Dũng

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