'Kẻ thù bên đất Mỹ' của bà Phương Hằng: 'Muốn sử dụng giấc mơ để lách tội vu khống thì hơi muộn rồi!'

Hậu trường 28/05/2021 13:05

Liên quan đến việc bà Phương Hằng đụng chạm, réo tên nhiều người trên livestream, Dũng Taylor lại bất ngờ đăng đàn chỉ trích. Ông cũng là một trong những nhân vật đồng thời cũng xuất hiện trong nội dung sóng livestream của nữ đại gia.

Mới đây, Dũng Taylor - chồng nữ ca sĩ Thu Phương đã chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình nói về một người ẩn danh nào đó. Mặc dù không chỉ đích danh là ai nhưng khi ông dùng những từ "sử dụng giấc mơ" để nói, thì ngay lập tức đã khiến khán giả liên tưởng đến một nhân vật đang "hot" là bà Nguyễn Phương Hằng. Mặc dù, ông từng tuyên bố sẽ "đình chiến" với nữ chủ nhân Đại Nam thế nhưng mới đây, Dũng Taylor lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái "nhắn nhủ" đến người chị.

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Bài đăng chia sẻ bức xúc của Dũng Taylor khiến khán giả liên tưởng ngay đến bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Vài tiếng sau khi đăng tải, ông xã Thu Phương bất ngờ chỉnh sửa bài viết thay đổi thành một bài chia sẻ dài để như trả lời cho câu hỏi tò mò của Cư dân mạng: Người ấy là ai? Và gây viết chú ý hơn khi ông trực tiếp chỉ đích danh người ấy với tên viết tắt "NPH". Ông nói rằng ông ủng hộ bà đi tìm lẽ phải, tìm ra những kẻ xấu để bị "trừng trị" trước pháp luật. Nhưng nếu bà lôi kéo quá nhiều người vào việc này, vi phạm pháp luật, gây ra việc sai trái thì ông cũng mong pháp luật Việt Nam phải lên tiếng, cụ thể ông viết:

"Bà NPH đang đi tìm lẽ phải và công lý, tôi hoàn toàn ủng hộ điều này, những kẻ làm sai trái với vợ chồng DLV - NPH và với cộng đồng phải trả lời trước pháp luật.... Ngược lại nếu bà NPH sai trái với người khác thì pháp luật Việt Nam cũng phải lên tiếng".

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Chồng ca sĩ Thu Phương nói rằng ông ủng hộ việc bà Phương Hằng 'vạch mặt' kẻ xấu để trừng trị trước pháp luật - Ảnh: FBNV

Tiếp sau đó, ông nhắc đến chuyện giấc mơ tiên tri của bà Phương Hằng với từ ngữ "mỉa mai". Theo chồng Thu Phương, những người "sử dụng giấc mơ" để nói chuyện là có vấn đề và cần phải uống thuốc mỗi ngày đúng giờ. Bên cạnh đó, ông ẩn ý rằng nữ chủ nhân Đại Nam sử dụng giấc mơ của mình để lách tội vu khống người khác. Nguyên văn ông viết:

"Người sử dụng giấc mơ để nói chuyện thường phải uống thuốc mỗi ngày đúng giờ! Nói chuyện lúc tỉnh, lúc mơ như trong phim, vậy thì ai đang diễn, nghệ sĩ hay doanh nhân?... Nhớ yêu cầu họ cho xem giấy xác nhận tâm thần trước khi ký hợp đồng... Muốn sử dụng giấc mơ để lách tội vu khống thì có lẽ hơi muộn rồi, người cố vấn sử dụng chiêu trò này phải áp dụng ba tháng trước đây".

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Bài viết mới nhất của ông chỉ đích danh vợ chồng Dũng "Lò vôi" và Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng gây chú ý và lan truyền khắp mạng xã hội. Trước đó, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng cũng kể về giấc mơ tiên tri của mình. Cụ thể, trên livestream tối 23/5, nữ đại gia nói rằng:

"Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng nói chuyện với Hoài Linh, xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết nó làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản".

Bên dưới bài đăng, dân mạng đồn đoán rằng, chồng Thu Phương khó chịu với việc bà Phương Hằng liên tiếp livestream xúc phạm đến nhiều người, trong đó có vợ chồng Dũng Taylor nên ông không thể "im lặng" nữa.

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Bà Phương Hằng livestream liên tục nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa lên tiếng gì về hành động của Dũng Taylor, tuy nhiên cộng đồng mạng cho rằng, hành động của chồng Thu Phương sẽ khiến "drama" này đã dài, nay lại còn kéo dài hơn nữa!

Dũng Taylor đặt dấu chấm hỏi to đùng: Bà Phương Hằng bỏ tiền ‘cày view’ hay giỏi thật sự khi clip nào cũng lọt top trending?

Dũng Taylor đặt dấu chấm hỏi to đùng: Bà Phương Hằng bỏ tiền ‘cày view’ hay giỏi thật sự khi clip nào cũng lọt top trending?

Gần đây, những livestream với nội dung bóc phốt thế giới showbiz của bà Phương Hằng thu hút đông đảo người xem. Thậm chí, buổi lên sóng gần đây nhất còn đạt kỷ lục về lượt xem trực tuyến. Điều này đã khiến ông xã Thu Phương lên tiếng thắc mắc.

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