‘Thánh cô’ Phương Hằng: Biến mình thành 'hãng thông tấn', nắm trong tay 4 ý tưởng truyền thông tuyệt đỉnh ‘càn quét’ mọi mặt trận

Đặc biệt trong buổi livestream gần đây, chấp hết các tên tuổi hot, một mình bà “làm mưa làm gió” thu hút tất cả sự chú ý của cộng đồng mạng. Có thể nói đây là một buổi livestream "vô tiền khoáng hậu, xô đổ mọi kỷ lục". Điều gì làm nên một “hiện tượng mạng” như bà Nguyễn Phương Hằng?

Trong cuộc chiến 200 tỷ với “thần y” Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng đã một mình tạo nên “cơn lốc” càn quét tất cả các mặt trận mạng xã hội Việt Nam. Một nữ đại gia chỉ mới “tập tành” tham gia Facebook được vài tháng bỗng chốc trở thành “hiện tượng mạng”.

Theo chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long, tuy không thể biết rõ được bà Phương Hằng có kế hoạch gì cụ thể, mục đích gì cho tương lai hay những việc bà làm hoàn toàn là cảm tính, nhưng nếu "áp" mọi thứ vào dưới góc nhìn truyền thông, thì tất cả những gì nữ đại gia này đã làm, chỉ có thể nói là “siêu cao thủ”.

Tư duy truyền thông chuẩn chỉnh

Bất cứ cuộc kiện tụng nào cũng có 2 mặt trận: Mặt trận pháp lý và mặt trận truyền thông. Bà Phương Hằng, bên cạnh cuộc chiến pháp lý, đã phát động một cuộc chiến truyền thông với ông Võ Hoàng Yên. Và đến bây giờ, có thể thấy phần thắng đang nghiêng về bà Hằng, gần như tuyệt đối.

Khả năng xây kênh truyền thông thượng thừa

Để tham chiến trên mặt trận truyền thông, vũ khí nhất định phải có là kênh truyền thông riêng. Bà Nguyễn Phương Hằng đã khởi đầu với số 0 tròn trĩnh. Nhưng chỉ sau vẻn vẹn 60 ngày, bà sở hữu một loạt kênh truyền thông "hạng nặng". Có 3 yếu tố then chốt để đánh giá độ mạnh của kênh truyền thông là: Độ phủ, uy tín và khả năng trở thành một nguồn tin.

Ngày 16/03, bà Hằng mở họp báo tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Đây là phát súng đầu tiên khởi đầu chuỗi ngày làm mưa làm gió của bà trên cả hai mặt trận truyền thông chính thống và truyền thông xã hội. Rõ ràng khi bà chưa có "vũ khí" trong tay, thì đây là lựa chọn cực kỳ sáng suốt.

Bà Phương Hằng đã khiến dư luận "nổ tung" khi có hàng trăm bài báo đồng loạt đưa tin về sự việc. Điều mà bà khó có thể làm được nếu chỉ nhờ cậy đến các Youtuber. Thêm nữa, với khởi đầu từ báo chí, với một sự việc có yếu tố luật pháp rõ ràng, bà Hằng có được tính chính danh cho tất cả các hoạt động sau này.

Kế thừa sự thành công bước đầu, bà Hằng "quyết không để dư luận chìm xuống" bằng cách liên tục livestream. Ở giai đoạn này, bà nhờ rất nhiều Youtuber đến đưa tin. Đây là cách đứng trên vai người khổng lồ vô cùng hiệu quả. Vì những thứ bà nói ở giai đoạn này (bóc bên này, tố bên kia, khoe sự thành công giàu có...) vốn không phải câu chuyện có thể thoải mái mang lên báo chí.

Đằng sau những buổi livestream là cả một ekip hùng hậu - Ảnh: Internet

Khi số lượng follow và sự nổi tiếng của bà tăng đột biến, tức là kênh riêng đã đạt KPI về độ phủ, bà Hằng chuyển qua giai đoạn gia tăng uy tín cho Kênh. Với "tuyên bố" sẽ mang 1000 tỷ đi làm từ thiện trong "cơn phấn chấn", bà Hằng nhận về cơn mưa gạch đá. Người ta nói bà nổ, khoe khoang và từ thiện ảo. Nhưng mọi thứ quay ngược 180 độ khi lãnh đạo Bình Dương xác nhận vợ chồng bà đã hoàn thành đóng góp. Nhưng chưa dừng lại, bà tiếp tục hứa thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra danh tính nick ảo bôi nhọ gia đình bà. Và tất nhiên, khi có kết quả, bà Hằng lập tức chuyển tiền như đã hứa.

Cuối cùng, với loạt livestream bóc phốt những nhân vật hàng đầu showbiz, bà Hằng biến kênh truyền thông của mình trở thành một nguồn tin. Đây có thể coi như đẳng cấp cao nhất trong quá trình tạo kênh. Vì để có được điều này, ngay cả một toà soạn đồ sộ với đầy đủ nhân lực, vật lực cũng không dễ dàng đạt tới.

Lúc này, bà Hằng có trong tay hàng loạt kênh truyền thông riêng do bà sở hữu, có độ phủ cực lớn, uy tín rất cao và được dư luận coi như một nguồn tin độc lập. Bà Hằng đã nắm trong tay 50% chiến thắng.

Kỹ nghệ sản xuất nội dung siêu đẳng

Có kênh truyền thông chưa đủ, bà Hằng cần phải có những câu chuyện hay ho. Và câu chuyện "tố cáo lang băm" rõ ràng chưa đạt được level ấy. Bà Hằng đã làm gì? Bà lập tức réo tên Hoài Linh yêu cầu lên tiếng. Sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, hàng loạt người nổi tiếng khác được kéo vào vòng xoáy của bà.

Những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Cát Phượng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Kim Chi, Trang Khàn, Vy Oanh, Gia Bảo... được cho bà Hằng cho nhập cuộc. Điều đó đồng nghĩa rằng, cái tên Nguyễn Phương Hằng lập tức được tất cả những ai là fans và antifans của các nghệ sỹ này "biết mặt đặt tên". Mà với từng đó người, thì coi như phân nửa Việt Nam (có nói giảm nói tránh) được kéo vào câu chuyện của bà.

Không chỉ thế, bà Hằng còn sử dụng ý tưởng "tài sản lớn" với tuyên bố sổ hồng của bà phải mang đi cân ký; tất cả các cửa hàng bán kim cương, siêu xe, hàng hiệu đều nhẵn mặt bà. Và tất nhiên, không thể bỏ qua câu vỗ mặt đối thủ vô tiền khoáng hậu: "Cái đồ không có nổi 1.000 tỷ"

Ngôi sao mới nổi, phát ngôn gây sốc: 'Cái đồ không có nổi 1.000 tỷ' - Ảnh: FB

Ý tưởng "bật mí bí mật" thể hiện qua kỹ nghệ bóc phốt thượng thừa. Hàng loạt nhân vật đình đám showbiz Việt lần lượt bị bà cho lên thớt. Việc làm này của bà Hằng gợi nhớ nhân vật nổi tiếng một thời là Thánh cô cô bóc. Nhưng khác là Thánh cô chỉ dám ẩn danh, đưa ra những câu chuyện có đúng có sai và kết thúc với việc bị công an tóm cổ. Còn bà Hằng ngồi trước hàng trăm ngàn người, chỉ mặt mắng chửi đích danh các ngôi sao với chiến thắng phần lớn thuộc về bà.

Cuối cùng, bà Hằng dùng ý tưởng "kiện tụng" cũng vô cùng điêu luyện. Không chỉ kiện một người (là Võ Hoàng Yên), bà Hằng đe kiện hàng loạt ngôi sao. Và đỉnh điểm, bà tuyên bố cho đội ngũ luật sư đi kiện tất cả những ai dám đặt điều dựng chuyện nói xấu bà và các thành viên trong gia đình. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở "võ mồm", nhưng nếu điều này thực sự diễn ra, dám chắc số lượng người phải ra tòa có khi lên tới cả nghìn người.

Thông thường, một câu chuyện truyền thông chỉ cần có 1 trong số 16 ý tưởng truyền thông bất biến đã có thể lan tỏa. Câu chuyện của bà Hằng có tới (ít nhất) 4 ý tưởng truyền thông. Thế nên, đừng thắc mắc vì sao livestream của bà luôn thu hút.

Nghệ thuật kể chuyện trời phú

Không chỉ chuẩn chỉnh về tần suất livestream (thứ 3, thứ 7 hàng tuần). Bà Hằng còn cực kỳ nghiêm túc trong việc tìm kiếm chất liệu cho những lần lên sóng. Bà Hằng, hoặc đội ngũ nhân viên hỗ trợ, miệt mài thu thập tổng hợp thông tin từ tất cả các nguồn. Từ báo chí đến mạng xã hội, từ người trong nước đến người ở hải ngoại, bà Hằng và “team Đại Nam” đều nắm hết.

Nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa nếu bà Hằng không lợi khẩu, bà Hằng sở hữu nghệ thuật kể chuyện trời phú. Chỗ nào cần đanh thép bà đanh thép, chỗ nào cần bông đùa bà biết cách bông đùa. Bà Hằng, với trí thông minh ngôn ngữ thiên bẩm, có thể "xuất khẩu thành trend" và đến thời điểm hiện nay, bà Hằng là người phụ nữ sản xuất ra nhiều câu nói tạo trend nhất Việt Nam.

Livestream tạo nên 'cơn sóng' truyền thông lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh: Internet

Nếu theo dõi livestream của bà nghiêm túc, không khó để nhận ra các câu nói này hoàn toàn là bộc phát chứ không phải chuẩn bị từ đầu.

Thấu hiểu đến tận cùng công chúng mục tiêu

Đối tượng bà Hằng hướng tới là tất cả những ai có cảm giác mình yếu thế. Và với định vị này, bà nhắm tới cả đất nước Việt Nam.

Cái khó ở đây bà Hằng là bà chủ Đại Nam. Doanh nghiệp này lớn đến mức sẽ khiến vợ chồng bà lọt top người giàu nhất sàn chứng khoán nếu mang đi niêm yết.

Mặc dù liên tục nói sổ đỏ nhà mình có thể mang đi cân ký. Nhưng "khán giả" lại chỉ nhớ đến chuyện tài sản của bà được dành cho quỹ mổ tim. Đất đai của bà thẳng cánh cò bay thế nào người ta cũng chả quan tâm, vì 1000 tỷ hiến cho nhân dân phòng chống dịch có thể làm mềm lòng tất cả những ai khó tính.

Bà lên sóng mắng chửi những nhân vật quyền lực nhất showbiz, nhưng luôn miệng nói "chúng nó ăn hiếp em quý dzị ơi", "quý dzị phải bảo vệ em đi quý dzị", "một mình em chiến đấu và em nguyện chết để làm xã hội này được trong sạch, cuộc sống này được tử tế thì em cũng cam lòng". Bà luôn chứng minh cho mọi người thấy, dù rất giàu có và quyền lực, nhưng bà không dùng tiền trong cuộc chiến lần này.

Tối 25/5, cả nước dạt hết mọi chuyện sang một bên để xem livestream 'bom tấn' - Ảnh: Internet

Bà đứng ở vai trò một người yếu thế, đi chống lại bè lũ “mafia” bằng sự chân thật và những điều tử tế. Như vậy, ai thấy mình cũng ở vào thế yếu sẽ bảo vệ bà Hằng.