'Lóa mắt' với siêu xe 50 tỷ thuộc hàng hiếm thế giới của bà Phương Hằng được ông Dũng 'lò vôi' tặng sinh nhật

Vào tháng 7 năm 2020, nhân dịp sinh nhật bà Phương Hằng, ông Dũng 'lò vôi' đã nhập nguyên chiếc siêu xe Bentley Mulsanne EWB trị giá 50 tỷ đồng về Việt Nam tặng vợ.

Bentley Mulsanne EWB là dòng xe sang, siêu hiếm và vô cùng đắt tiền. Chiếc siêu xe này từng được ông Dũng 'lò vôi' - chủ KDL Đại Nam nhập khẩu nguyên chiếc tư nhân về Việt Nam tặng vợ với giá ước chừng từ 40 - 50 tỷ đồng. Chiếc siêu xe 50 tỷ ông Dũng 'lò vôi' tặng sinh nhật vợ - Ảnh: Internet Bentley Mulsanne EWB được ra lò trên thế giới lúc đó là một sự cập nhật lớn của nhà sản xuất. Mulsanne được xếp vào dòng xe luxury cruiser (xe hành trình hạng sang).

Xe có nước sơn màu vàng óng ánh nhìn như vàng kim loại càng tăng thêm độ sang chảnh, đắt tiền. Với biểu tượng chữ B hình cánh chim huyền thoại được gắn trên đầu xe. Chiếc siêu xe được xếp vào hàng đắt tiền bậc nhất trên thế giới - Ảnh: Internet Nội thất bên trong được thay đổi dựa trên nhu cầu của người mua. Với phiên bản mà ông Dũng tặng cho bà Phương Hằng, nội thất xe được bọc da trắng thay vì đen so với bản tiêu chuẩn. Xe còn có màn hình chính cỡ 8-inch, ổ cứng SSD 60 GB và nhiều thiết bị điều khiển, âm thanh, giải trí khác.

Ghế ngồi được bọc da trắng sang trọng và trang nhã - Ảnh Internet Với một chiếc siêu xe có giá tận 50 tỷ đồng, tiện nghi bên trong là thứ không chê vào đâu được. Phía hàng ghế ngồi thứ hai của xe có chỗ để cốc và ngăn làm mát. Trên đỉnh ghế ngồi còn có màn hình giải trí, mỗi bên một chiếc, cỡ 10.2-inch. Đi kèm với đó là hệ điều hành Android, kết nối 4G và ổ nhớ 32GB SSD. Lô gô Bentley được in ngay trên đầu tựa ghế ngồi của xe. Lô gô Bentley được in ngay trên đầu tựa ghế ngồi của xe - Ảnh: Internet Bộ máy vận hành xe cũng miễn chê với lưới tản nhiệt lớn mạ crôm sáng. Đèn pha LED với tính năng chiếu sáng thích ứng. Vành bánh xe 21-inch, các chấu xe sơn đen bóng. Bentley Mulsanne EWB sử dụng động cơ tăng áp kép V8, dung tích 6,75 lít rất mạnh mẽ. Bộ động cơ V8 mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển của người dùng - Ảnh: Internet Quả thật, với một món quà sinh nhật như thế này, nhiều người còn không dám mơ đến nhưng ông Huỳnh Uy Dũng đã hào phóng tặng cho vợ mình - bà Phương Hằng đủ biết tình cảm ông dành cho vợ nhiều đến nhường nào

‘Bí mật’ tên gọi Hằng Hữu của ‘hoàng tử nghìn tỷ’ nhà đại gia Phương Hằng Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay sau 8 năm "hoàng tử nghìn tỷ" nhà bà Phương Hằng mới công khai xuất hiện cùng mẹ trên sóng livestream.

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