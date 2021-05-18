Tưởng đâu khó lắm, chỉ với 500 triệu đồng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng lộ diện trước vợ ông Dũng ‘lò vôi’

Không cần đợi đến lúc bà Phương Hằng ủng hộ xong 600 tỷ đồng, mà chỉ với con số chưa bằng 1 phần 10, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng ra mặt đối chất cùng nữ chủ nhân KDL Đại Nam.

Dù chỉ là nhân vật đến sau trong “drama dài tập” của bà Phương Hằng nhưng Huỳnh Ngọc Thiên Hương đang được xem là “khắc tinh” số 1 của nữ đại gia họ Nguyễn. Nhiều người tò mò về danh tính thật của tài khoản facebook này. Có nhiều lời đồn cho rằng đứng sao cái tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương là vợ cũ của ông Dũng “lò vôi”, cũng có người nói đây là một nghệ sĩ có thù hằn thâm sâu với nữ doanh nhân này, thậm chí bản thân Huỳnh Ngọc Thiên Hương từng tự xưng mình là vợ bé của chồng bà Phương Hằng. Nhưng đến nay, Huỳnh Ngọc Thiên Hương là ai thì chưa có bất kì manh mối nào cả.

Bà Phương Hằng trong buổi live stream của mình - Ảnh: Internet

Sau khi đăng hàng loạt bài viết bóc mẽ đời tư, đăng đàn đả kích bà Phương Hằng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương “đã được” nữ doanh nhân chỉ đích danh trên livestream của mình. Nữ đại gia tuyên bố đã tìm ra danh tính thật của Huỳnh Ngọc Thiên Hương và đe dọa sẽ thưa kiện người này vì đã bôi nhọ danh dự bà một cách vô cớ. Theo đó, bà Phương Hằng tiết lộ ngắn gọn, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương này có tên là Hoàng Yến, quê ở Bến Tre.

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng sau khi bị dọa kiện chủ tài khoản này sẽ phải im lặng, tài khoản facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương không ngần ngại đưa ra yêu cầu để “xuất đầu lộ diện”. Viết trên trang cá nhân của mình, Huỳnh Ngọc Thiên Hương ra điều kiện vợ ông Dũng “lò vôi” phải tự mình mang 500 triệu đồng ra công an Quận 1 ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh.

Lời đáp trả của Huỳnh Ngọc Thiên Hương sau khi bà Phương Hằng dọa kiện - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện phía bà Phương Hằng vẫn chưa có động thái nào sau “đề xuất nhỏ bé” này của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Nhưng qua sự việc này, ta có thể biết “tập cuối” của “bộ phim truyền hình dài tập” do vợ ông Dũng “lò vôi” đóng chính sẽ còn rất lâu mới ra mắt.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương bất ngờ 'lật mặt': Không muốn 'moi móc thông tin', đăng đàn hạ uy tín bà Phương Hằng nữa? Những tưởng sẽ trở thành "đối thủ" đấu tay đôi kịch liệt với bà Phương Hằng nhưng mới đây, động thái của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương lại khiến công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-dau-kho-lam-chi-voi-500-trieu-dong-huynh-ngoc-thien-huong-san-sang-lo-dien-truoc-vo-ong-dung-lo-voi-405569.html