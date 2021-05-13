Giữa lùm xùm với bà Phương Hằng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương tiết lộ: 'Tôi thuê thám tử cả chục năm qua, tôi không làm trò cười cho thiên hạ'

Mới đây, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương tiếp tục đưa ra một số thông tin tiết lộ lý do tại sao lại tham gia "bóc phốt" bà Nguyễn Phương Hằng.

Giữa lùm lùm "đấu khẩu" liên hồi giữa bà Nguyễn Phương Hằng, các nghệ sĩ và một người phụ nữ giấu mặt có tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, mới đây, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương tiếp tục đưa ra những nội dung "giãi bày" lý do tại sao lại tham gia màn "bóc phốt" với bà chủ Đại Nam. Bài đăng mới đây của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình Theo đó, "người phụ nữ giấu mặt" tuyên bố đã giữ trong tay rất nhiều bằng chứng về Nguyễn Thị Thanh Tuyền (người mà tài khoản này cho là bà Phương Hằng).

Trong những đoạn livestream của mình, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương thường giấu mặt, chỉ để lộ tiếng nói khi chia sẻ về sự việc. Có lẽ cũng vì lý do này nên Huỳnh Ngọc Thiên Hương xác nhận thêm một lần nữa: "Tôi và chị Hai Lúa (người được cho là đang lên tiếng dưới danh tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương) cũng không có dư thời gian đâu để sống ảo. Tôi và chị Hai Lúa là người thật việc thật.... Tôi thừa biết sẽ đối đầu rất nhiều bất lợi, nhưng tôi vẫn vững tâm, không ai thách bác được tôi, tôi lại càng không muốn làm nổi tiếng...". Ngoài ra, "người phụ nữ bí ẩn" cũng khẳng định, bà đã bước vào tuổi 50, không phải "trẻ con", không có nhiều thời gian để lên mạng "làm trò cười cho thiên hạ". Bà còn tiết lộ mục đích ban đầu của bà nhằm muốn giúp bà Hằng chuẩn cố lại khi đã mất phương hướng. Thế nhưng, mọi việc diễn biến xa hơn do bà Phương Hằng tỏ ý ngoan cố. Từ đó, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương buộc phải đưa ra những bằng chứng liên quan đến sự việc. Một chi tiết gây chú ý là tài khoản giấu mặt này cho biết, đã thuê thám tử trong mười mấy năm qua, và khẳng định đây là "sự thật".

Huỳnh Ngọc Thiên Hương trong những buổi livestream 'giấu mặt' trước cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Cuối nội dung, Huỳnh Ngọc Thiên Hương cho biết, "khi mọi việc lắng xuống, thì tài khoản Facebook này cũng không xuất hiện". Ngoài ra, trong bài viết mới này, Huỳnh Ngọc Thiên Hương lên tiếng xin lỗi giới văn nghệ sĩ, vì người được cho là "Hai Lúa" đã phát ngôn câu "nghệ sĩ ngày xưa là phong lưu, phong trần, còn nghệ sĩ bây giờ là phong độ" trong đoạn livestream ngày 11/5. Theo tài khoản này, lời nói có thể gây hiểu nhầm đến giới nghệ sĩ nên bà mong muốn được bày tỏ sự thông cảm. Theo nội dung bài viết, "Hai Lúa" được cho là người hơi nóng tính, bộc trực "nghĩ sao nói vậy" nên có lúc sẽ khiến người khác không hài lòng. Đồng thời, tài khoản này cũng cam đoan "không nhắc đến giới nghệ sĩ" trong màn đấu tố lùm xùm qua lại với bà Phương Hằng nữa. Bên dưới bài đăng, rất nhiều ý kiến tỏ rõ quan điểm đồng tình với tài khoản, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nên dừng sự việc lại tại đây, nếu có "bằng chứng" người thật việc thật, nên đưa những chứng cứ này đến cơ quan công an, để pháp luật vào cuộc. Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình Đến nay, vũ trụ đấu tố liên hệ giữa bà Nguyễn Phương Hằng và "n" người liên quan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xuất hiện 'vợ bé' bí ẩn, bà Phương Hằng lên tiếng về chồng mình: 'Tôi rút lui, tôi nói anh Dũng không thiếu gì hoa hậu, anh nói tôi là người anh yêu nhất cuộc đời' Trong khi tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương tự nhận mình là "vợ bé" của đại gia Dũng "lò vôi" thì tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng trong nội dung livestream đã bộc bạch chuyện tình cảm vợ chồng bà từ 15 năm trước, ngầm khẳng định cuộc sống vợ chồng viên mãn ở thời điểm hiện tại.

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