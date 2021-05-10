Vợ chồng Dũng 'lò vôi' tuyên bố ủng hộ 600 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19: 'Kể cả đồng bạc cuối cùng chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì dân vì nước'

Trong livestream mới nhất, ngoài những màn "bóc phốt", đấu tố qua lại với các nhân vật khác, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch Covid-19.

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng - đại gia Dũng "lò vôi" đã thông báo, vợ chồng bà sẽ ủng hộ 600 tỷ đồng cho việc mua dụng cụ y tế, đồng thời lên kế hoạch sản xuất lô găng tay số lượng cực lớn để tặng cho Nhà nước nhằm chia sẻ khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. “Tôi chia sẻ với quý vị, vợ chồng tôi đã bàn với nhau là sẽ dành 2 héc ta đất định cư ở khu Sóng Thần 2, là 27 cuốn sổ đỏ để chia sẻ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, để bán đấu giá, lấy tiền tặng, mua dụng cụ y tế. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn theo dõi, ở Ấn Độ người mất còn không có hòm, phải thiêu. Cuộc sống quá vô thường, tôi rất đau xót. Giai đoạn đầu vợ chồng tôi tặng 2 héc ta đất, khoảng 5-600 tỷ đồng", bà Phương Hằng nhấn mạnh trong video phát sóng tối qua.

Theo thông tin từ phía bà Hằng, trong tuần sau, chồng bà - ông Dũng "lò vôi" sẽ tiến hành họp với tỉnh Bình Dương để đưa 2ha đất của gia đình bà đi đấu giá, từ đó dùng tiền đó để giúp đỡ các cơ quan y tế đang "gồng mình" vì Covid-19. Bà Phương Hằng nhấn mạnh sẽ dốc hết sức, hết lòng để chung tay chống Covid-19 tại Việt Nam - Ảnh: Cắt từ clip Ngoài ra, bà Hằng cũng tiết lộ, vợ chồng bà đang tiến hành sản xuất một lô hàng găng tay y tế để dành tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia. Được biết, lô hàng này sẽ "ra lò" trong khoảng 1, 2 tháng tới.

"Lô hàng găng tay đầu tiên mà vợ chồng tôi chuẩn bị sản xuất sẽ tặng lại cho đồng bào cả nước, tặng lại cho Ban phòng chống Covid-19 để có phương tiện y tế giúp đỡ cộng đồng trong thời gian sắp tới. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm khi đất nước cần, chúng tôi sẵn sàng hi sinh hết. Bởi vì tài sản chúng tôi có là tài sản thật, tài sản hiện hữu không phải cổ phiếu mà là sổ đỏ, đất đai, những phương tiện mà chúng tôi có thể cống hiến giúp cho đất nước trong thời điểm khó khăn", bà Phương Hằng chia sẻ. Theo thông tin từ phía bà Hằng, trong tuần sau, ông Dũng 'lò vôi' sẽ tiến hành họp với tỉnh Bình Dương để đưa 2ha đất của gia đình bà đi đấu giá - Ảnh: Internet "Đó là tấm lòng của vợ chồng tôi gửi đến mọi người. Tất cả những gì tôi nói, tôi làm là vì tôi có một trái tim yêu nước, yêu cộng đồng Việt Nam. Tôi có thể sống chết với đất nước, 1 lòng vì cộng đồng người Việt Nam... Kể cả đồng bạc cuối cùng chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì dân vì nước", bà Phương Hằng chia sẻ trong livestream mới nhất tối qua.

Vợ con đề huề, Hoài Linh vẫn bị bà Phương Hằng gọi là 'con bóng', hé lộ lý do danh hài bất ngờ bỏ gia đình từ Mỹ về Việt Nam? Liên quan đến những ồn ào giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, trong livestream mới đây vợ đại gia Dũng "lò vôi" lại tiếp tục có những lười lẽ khá thô thiển để nói về Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài có liên quan trực tiếp đến vị "lương y" kia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-dung-lo-voi-tuyen-bo-ung-ho-600-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-ke-ca-dong-bac-cuoi-cung-chung-toi-san-sang-hi-sinh-vi-dan-vi-nuoc-404702.html