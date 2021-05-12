Xuất hiện 'vợ bé' bí ẩn, bà Phương Hằng lên tiếng về chồng mình: 'Tôi rút lui, tôi nói anh Dũng không thiếu gì hoa hậu, anh nói tôi là người anh yêu nhất cuộc đời'

Trong khi tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương tự nhận mình là "vợ bé" của đại gia Dũng "lò vôi" thì tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng trong nội dung livestream đã bộc bạch chuyện tình cảm vợ chồng bà từ 15 năm trước, ngầm khẳng định cuộc sống vợ chồng viên mãn ở thời điểm hiện tại.

Hôm qua, trong 1 đoạn livestream của "người phụ nữ giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã "tự xưng" là vợ bé của chồng bà Nguyễn Phương Hằng: "Tôi vợ bé ông Dũng lò vôi nè, bà không biết hả, bởi chuyện gì của bà tôi cũng biết hết á. Chiều nay bà lôi đầu ổng ra hỏi đi, coi ngoại tình với tôi hồi nào. Tôi sắp sửa đạp bà xuống, giành cái ngôi vị bà chủ Đại Nam của bà rồi đó". Lời chia sẻ không rõ đầu đuôi câu chuyện, lại không có căn cứ rõ ràng của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương khiến cư dân mạng xôn xao không rõ thực hư. Không để cư dân mạng đợi lâu, tối qua 11/5, bên cạnh màn "khẩu chiến" gay gắt với nhiều nhân vật trên mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã chia sẻ về chuyện hôn nhân gia đình 15 năm với ông Dũng "lò vôi", ngầm khẳng định cuộc sống vợ chồng viên mãn ở thời điểm hiện tại.

Bà Phương Hằng trong buổi livestream tối qua - Ảnh chụp màn hình Trong livestream, bà Hằng kể: "Ngày xưa khi tôi đến với anh Dũng, tôi nhiều thị phi lắm, người ta nói tôi rất nhiều điều xấu xa. Tôi nói với anh Dũng, có lẽ người ta lo lắng cho anh, ví anh là tài sản quốc gia, nên lo rằng tôi không xứng đáng. Tôi rất tự trọng, nên tôi rút lui, tôi nói với anh Dũng như vậy". Theo lời kể của bà, đáp lại sự "rút lui" của bà, ông Dũng vẫn thương yêu bà nhất,, không thể "từ bỏ" bà. "Anh Dũng nói với tôi là ai nói gì mặc ai, nhưng anh rất thương tôi, nói rằng tôi là người đàn bà anh yêu nhất trong cuộc đời. Tôi nói với ảnh là phụ nữ đẹp thiếu gì, con gái trẻ thiếu gì, tại sao anh mãi thương em, để cho bao nhiêu người cười chê thị phi... Tại sao không đi lấy chân dài, hoa hậu, người mẫu mà đi chọn em?" - bà Hằng chia sẻ.

Bà Hằng tiết lộ thêm rằng ông Dũng "lò vôi" là người nhìn thấy được những cái đẹp bên trong bà: "Anh Dũng nói với tôi, đẹp không quan trọng, cái quan trọng nhất là anh Dũng thấy tôi là người sống có tình cảm, hình như tôi hiểu ảnh hơn, hiểu ảnh muốn gì, cần gì, và tôi luôn sát cánh với ảnh... Đặc biệt ảnh nói với tôi, ảnh thương tôi nhất là vì tôi rất thông minh, lém lỉnh và rất hài hước...Dù cho trời đất có sập xuống, anh cũng không thay đổi ý định". Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị bước vào kỷ niệm 15 năm về chung một nhà - Ảnh: Internet Từ sau đó, bà nên duyên cùng ông Dũng "lò vôi", bắt đầu xây dựng nên cơ đồ sản nghiệp Đại Nam như ngày nay. Sau khi về chung một nhà, bà Hằng khẳng định mình đến với Đại Nam từ hai bàn tay trắng, thậm chí còn là người từng sống chết một lòng vì chồng: "Tôi đến Đại Nam với hai bàn tay trắng thì tôi có tồn tại nổi không? Tôi đã giúp đỡ, cứu anh Dũng vào những lúc biến cố nhất của cuộc đời, chỉ có một mình tôi bên cạnh. Nên quý vị đừng ngạc nhiên là anh Dũng thương tôi, quý trọng tôi và tiếng nói của tôi có giá trị". Trước sự đồn thổi, tấn công của dư luận về tình cảm của vợ chồng bà, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: "Chúng tôi gặp nhau ở một ý tưởng là muốn làm thiện, giúp đời. Tình cảm vợ chồng là duyên nợ, không ai có thể chia lìa chúng tôi được. Khi duyên nợ hết thì tự động rã đám thôi, đừng hy vọng mình tấn công gia đình người ta thì họ bỏ nhau. Tới lúc duyên nợ không còn thì chúng tôi tự chia tay nhau, là duyên nợ thì ai cản được". Nguyễn Phương Hằng từng đăng một chia sẻ rất dài để nói về tình cảm với chồng mình Trước đó, trong một bài viết trên mạng xã hội, bà Phương Hằng đã khẳng định mục tiêu sống của vợ chồng bà: "Tôi và anh Dũng nguyện sống để giúp đời, vì chúng tôi có cùng một quan điểm sống, nghe được những thổn thức, khổ đau, khát khao của người khác mà vượt lên mọi khổ đau của riêng mình".

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