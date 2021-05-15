Huỳnh Ngọc Thiên Hương bất ngờ 'lật mặt': Không muốn 'moi móc thông tin', đăng đàn hạ uy tín bà Phương Hằng nữa?

Xã hội 15/05/2021 08:02

Những tưởng sẽ trở thành "đối thủ" đấu tay đôi kịch liệt với bà Phương Hằng nhưng mới đây, động thái của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương lại khiến công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Xuất hiện trong vũ trụ đấu tố, khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và những người khác, Huỳnh Ngọc Thiên Hương là "người phụ nữ bóng tối" từng đưa ra rất nhiều phản bác, thậm chí có cả bằng chứng nhằm "vạch trần" cái sai của bà Phương Hằng. Tài khoản này cũng từng tổ chức livestream "giấu mặt" vài lần, tự xưng mình là "Hai Lúa" để chia sẻ nhiều vấn đề về bà chủ Đại Nam trước công chúng. Thế nhưng, mới đây, nhiều động thái của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương lại khiến công chúng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

Trong một bài viết mới đây, tài khoản Sang Le (được xưng là cùng một chủ nhân với Huỳnh Ngọc Thiên Hương) đã bày tỏ rõ quan điểm làm việc là theo chính kiến cá nhân, quyết không để người khác lợi dụng, không a dua lật mặt, không hùa theo moi móc thông tin, và cũng không giúp người khác đăng thông tin hạ uy tín của bà Phương Hằng. Chính điều này, theo bà đã làm "nhiều người thất vọng về Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương". 

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Chia sẻ mới đây của 'người phụ nữ bóng tối' Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng này khiến nhiều người quay sang tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra bởi trước đó, màn đấu tố tưởng chừng như "căng như dây đàn" khi tài khoản này liên tục đưa ra các bằng chứng "phản bác" bà Phương Hằng. Một cư dân mạng còn "cà khịa": "Nick này bị hack rồi nha mọi người". Trong khi một số khác tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, một số tài khoản cho rằng "Hai Lúa" đã bị "mua chuộc". 

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 Những màn livestream 'giấu mặt' nhằm vạch trần nhau trước đó khiến công chúng quan tâm chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, trước bài viết "từ chối lật mặt" bà Phương Hằng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương còn chia sẻ lý do tại sao đứng ra "công kích" bà chủ Đại Nam. Theo đó, tài khoản này cho biết, "chỉ phản biện cái sai trái của Phương Hằng, chưa bao giờ vu khống bịa đặt", thế nhưng theo bà, những những bằng chứng này phía bà Phương Hằng chưa một lần đối chứng vật chứng nhưng đã "rẽ sang hướng khác". Riêng về hành động "moi móc" quá khứ của vợ đại gia Dũng "lò vôi" khiến một bộ phận cư dân mạng phẫn nộ và không đồng tình, tài khoản này giãi bày: "Lí do cho Phương Hằng biết được bản thân mình có quá khứ không tốt đẹp, mà đi moi quá khứ người khác nhục mạ bêu rếu". 

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Một bài đăng khác khẳng định lý do tại sao 'đối đầu' với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Trong bài viết này, Huỳnh Ngọc Thiên Hương một lần nữa khẳng định, bà không thuộc "phe phái" nào cả, và xác nhận "Tôi vẫn giữ vững lòng tin và quan điểm để nói lên sự thật". 

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Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream tối qua - Ảnh chụp màn hình 

Về phần mình, trong livestream tối qua ngày 14/5, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định, Huỳnh Ngọc Thiên Hương chính là người có tên Lê Thị Giàu, tuy nhiên, phát ngôn này vẫn chưa được kiểm chứng. 

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Ngọc Thiên Hương Dũng lò vôi

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