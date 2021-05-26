‘Bí mật’ tên gọi Hằng Hữu của ‘hoàng tử nghìn tỷ’ nhà đại gia Phương Hằng

Xã hội 26/05/2021 10:41

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay sau 8 năm "hoàng tử nghìn tỷ" nhà bà Phương Hằng mới công khai xuất hiện cùng mẹ trên sóng livestream.

Sinh ra trong nhung lụa, Huỳnh Hằng Hữu có cha mẹ là những người thuộc hàng giàu nhất Việt Nam. Hằng Hữu sinh ngày 21/9/2012, 2 năm sau khi bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng kết hôn.

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Huỳnh Hằng Hữu xuất hiện công khai trong buổi livestream của bà Phương Hằng tối ngày 25/5 - Ảnh: Chụp màn hình

 Ngay từ khi còn bé, Hằng Hữu được nhận xét có khuôn mặt giống hệt cha.

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Huỳnh Hằng Hữu lúc còn bé - Ảnh: Internet

Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là trong tiệc thôi nôi của mình vào năm 2013, Huỳnh Hằng Hữu được cha mẹ của mình là ông Dũng và bà Phương Hằng chính thức tuyên bố trao cho quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

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Huỳnh Hằng Hữu khi vừa mới 1 tuổi nhưng đã sở hữu khối tài sản 'kếch xù' người khác làm cả đời không có - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, thông tin cậu bé mới 1 tuổi đã trở thành tỷ phú trẻ nhất Việt Nam được dư luận một phen bàn tán xôn xao. Nhiều người nói ra nói vào và cho rằng quyết định của vợ chồng chủ KDL Đại Nam có lẽ quá vội vàng.

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Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' để lại nhiều tài sản cho con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ông Dũng "lò vôi" cho biết, số tài sản này thuộc về một quỹ thiện nguyện và bé Huỳnh Hằng Hữu có quyền sở hữu với tài sản nằm trong quỹ đó, chứ không phải là quyền điều hành công ty Đại Nam như nhiều người lầm tưởng. Vợ chồng ông Dũng lập ra một Hội đồng Giám sát để quản lý tài sản trong suốt thời gian bé Hữu còn nhỏ; đến khi Hữu tròn 18 tuổi sẽ được tự quyết định theo di chúc mà cha mẹ để lại.

Ông Dũng chia sẻ lý do để lại nhiều tài sản đáng giá cho đứa con nhỏ: "Tôi chọn một đứa con để nó giúp cho tôi thực hiện hoài bão, ước mơ, tâm nguyện làm những điều thiện nguyện mà tôi đã hằng mơ ước". Tâm nguyện lớn nhất của ông có lẽ nằm ở cái tên Hằng Hữu, một lòng muốn con hướng thiện. 

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Hằng Hữu chọn chuỗi tràng hạt trong tiệc thôi nôi của mình - Ảnh: Internet
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Con trai bà Phương Hằng trong một lần đi từ thiện cùng cha năm 7 tuổi - Ảnh: Internet

Năm nay Huỳnh Hằng Hữu 9 tuổi, đã 8 năm từ lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng cha mẹ vào tiệc thôi nôi thì lần xuất hiện gần đây nhất trên sóng livestream của bà Phương Hằng, nhan sắc và IQ của cậu bé Hằng Hữu khiến cõi mạng được phen "mắt chữ A mồm chữ O". 

CĐM không ngớt dành lời khen cho cậu bé khi càng lớn, cậu bé càng có nét của ông Dũng, bảnh bao và sáng sủa.

Tưởng đâu khó lắm, chỉ với 500 triệu đồng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng lộ diện trước vợ ông Dũng ‘lò vôi’

Tưởng đâu khó lắm, chỉ với 500 triệu đồng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng lộ diện trước vợ ông Dũng ‘lò vôi’

Không cần đợi đến lúc bà Phương Hằng ủng hộ xong 600 tỷ đồng, mà chỉ với con số chưa bằng 1 phần 10, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng ra mặt đối chất cùng nữ chủ nhân KDL Đại Nam.

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