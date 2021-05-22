'Tự xưng' là vợ của Hoài Linh, Hà My chắc phải ghen tị lắm với người phụ nữ duy nhất từng được anh thừa nhận 'đầu ắp tay gối'

Thật ra, từ vài năm trước, Hoài Linh đã công bố danh tính người phụ nữ duy nhất từng "nâng khăn sửa túi" cho mình. Được biết, vợ cũ nam danh hài tên là Thanh Hương, quê ở Bến Tre, hai người kết hôn được 14 năm. Sau khi ly hôn, Hoài Linh cũng chưa từng công khai qua lại thêm với một ai nữa.

Thời gian gần đây, khi Hoài Linh vô tình bị cuốn vào "bộ drama dài tập" của bà Phương Hằng thì bỗng nhiên có một nhân vật xuất hiện tự xưng là "người vợ chưa công khai" của nam danh hài. Đưa ra nhiều lời bênh vực Hoài Linh, bị bà Phương Hằng "mỉa mai" trên sóng livestream nhưng đến nay nữ ca sĩ bolero vẫn chưa có được một lời công nhận chính thức về danh phận từ phía danh hài.

Thanh Hương tên đầy đủ là Lê Thanh Hương đã gặp gỡ Hoài Linh trước khi cả 2 cùng di cư sang Mỹ. Khi đó, Thanh Hương làm việc tại một quán karaoke mà nam danh hài thường lui tới hát. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, anh đã cảm nắng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi đến Mỹ, dù cho gặp gỡ bao nhiêu người, Hoài Linh vẫn nhớ nhung về người con gái quê Bến Tre tại quê nhà.

Quả thật, Thanh Hương mang nhan sắc rất mặn mà, chỉ qua một bức ảnh cưới từng bị rò rỉ trước đây, nhiều người bất ngờ về người vợ đẹp như Hoa hậu của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Vào năm 1986, Hoài Linh quyết tâm trở về Việt Nam để gặp lại người tình trong mộng. Bởi vì sự chân thành mộc mạc của tuổi đôi mươi, nam danh hài mau chóng chinh phục được trái tim người đẹp. Hai người kết hôn năm 1996 sau đó vào tháng 4/1997 Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ chung sống sau lễ cưới ấm áp, hạnh phúc với sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nước và hải ngoại.

Ngoài ra, Hoài Linh tiết lộ một chi tiết hết sức lãng mạn. CD nhạc Tình karaoke anh từng sản xuất chính là dành cho bà xã đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời - Thanh Hương.

Phía sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ chu toàn

Nói về bà xã, Hoài Linh luôn dành những lời có cánh. Anh chia sẻ cô là một người phụ nữ đậm chất Á Đông và mẫu người của gia đình. Thanh Hương chịu thương chịu khó, hết lòng hy sinh cho chồng con.

Con trai Võ Lê Thành Vinh là 'trái ngọt' trong cuộc hôn nhân dài 14 năm của Hoài Linh và Thanh Hương - Ảnh: Internet

Không hoạt động nghệ thuật, nhưng cô luôn thông cảm và ủng hộ công việc của Hoài Linh. Những lần đi sớm về khuya của danh hài cũng không làm bà xã ghen tuông, hờn giận. Thanh Hương tin tưởng chồng không có tính trăng hoa, cô dốc toàn lực chăm sóc gia đình, con cái và tự tìm những nguồn vui riêng trong cuộc sống. Bà xã danh hài chỉ mong ước phu thê hòa thuận, yêu thương và được ở gần nhau.

Ly hôn trong êm đềm, được nhà chồng yêu quý

Là một nghệ sĩ kín tiếng trong đời tư, cuộc hôn nhân của Hoài linh cũng kết thúc trong âm thầm sau 14 năm. Cả 2 có với nhau một con trai là Võ Lê Thành Vinh sinh năm 1990 hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Dương Triệu Vũ - em trai út của Hoài Linh từng chia sẻ mình rất thương chị dâu dù chị đã có tổ ấm riêng và sống hạnh phúc: "Dù đã ly hôn, 2 anh chị đều có cái nhìn thiện cảm cho nhau, bố mẹ vẫn coi chị là một người con trong gia đình".