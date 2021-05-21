Nhan sắc 'vợ chưa công khai' thế nào mà khiến Hoài Linh một thời si mê, nhiều bầu show săn đón 'giành giật'?

Hậu trường 21/05/2021 06:24

Giữa ồn ào "chưa thấy hồi kết" giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ hài Hoài Linh, vài ngày trở lại đây, cái tên Hà My gây chú ý khi tự nhận là "người vợ chưa được công khai" của Hoài Linh, đồng thời "ra mặt" giãi bày về lùm xùm thay cho "chồng".

Liên quan tới vụ ồn ào giữa bà chủ Đại  Nam và danh hài Hoài Linh, mới đây, nữ ca sĩ Hà My đã gây bất ngờ khi trong một bài viết trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ tâm sự: "Ôi sao đêm dài khó an giấc vì suy nghĩ, rất đắn đo khi quyết định việc này, nhưng đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng. Cho dù anh (ý chỉ nghệ sĩ Hoài Linh - PV) người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận".

Đáng chú ý, ngay trong bài viết, Hà My tự xưng mình là "người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh" khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

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Trong một bài viết, Hà My cho biết mình là 'vợ chưa được công khai của Hoài Linh' - Ảnh chụp màn hình

Được biết, ca sĩ Hà My sinh năm 1968 tại Cà Mau. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà là nghệ sĩ cải lương lừng lẫy một thời bà Năm Cần Thơ, còn cha mẹ cô là cặp đôi cải lương Tấn Đạt - Kim Hà, trong khi đó, cậu ruột là danh ca Thái Châu. 

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Hà My và nghệ sĩ hài Hoàng Sơn thời trẻ - Ảnh: Internet
 
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Nhan sắc thời trẻ của nữ ca sĩ Hà My 'không phải dạng vừa' - Ảnh: Internet
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Một thời, cô từng được các bầu show săn đón giành giật - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp gợi cảm thời thiếu nữ của nữ ca sĩ - Ảnh: Thanh Niên
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Cô từng là 'át chủ bài' của các bầu show
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Đàm Vĩnh Hưng và Hà My trong một cảnh hậu trường - Ảnh: Thanh Niên 

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của người con gái miền Tây Nam Bộ. Năm 8 tuổi, cháu gái Thái Châu đã nổi tiếng với vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công vô lò gạch. Ở tuổi 14, Hà My đã trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên được “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn mời song ca cùng. Không lâu sau đó, cô vươn lên trở thành “ca sĩ vedette”, từng được các bầu show săn đón liên tục. Thế nhưng, vì sa ngã vào con đường ăn chơi, sự nghiệp nữ ca sĩ cũng tuột dốc không phanh sau đó, cuộc sống từ đây cũng trở nên khó khăn, vất vả.

Về mối quan hệ với Hoài Linh, từng có thời, danh hài được biết đến là mối tình đầu của Hà My khi cô mới 14 tuổi. Sau đó, vào năm 17 tuổi, Hà My từng chung sống như vợ chồng với nghệ sĩ Vũ Duy, sau đó hai người đường ai nấy đi sau 6 năm và đã có với nhau một người con gái. Vào năm 2007, nữ nghệ sĩ lên xe hoa lần nữa với một doanh nhân song cuộc hôn nhân này cũng không được viên mãn.

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Hà My và con gái - Ảnh: Thanh Niên 

Trải lòng về nam danh hài Hoài Linh, Hà My cho biết, cô và danh hài từng mến mộ nhau vì tài năng, nhưng vì lúc đó Hoài Linh đã có vợ nên hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Vài năm trước, trong một dịp chia sẻ với báo giới, khi được hỏi về ước nguyện nếu có thể quay về quá khứ của mình, Hà My tiết lộ, cô muốn được sống cuộc sống lứa đôi với nghệ sĩ Hoài Linh và làm nghề nghiêm túc, đồng thời được cống hiến bằng tài năng nghệ thuật của mình.

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Hà My và Hoài Linh từng là 'thanh mai trúc mã', từng đứng trên sân khấu chung nhiều lần - Ảnh: Internet
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Nhan sắc hiện tại của Hà My - Ảnh: Internet
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Cô đang sống cùng gia đình ở Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: Internet 

Hiện tại, Hà My đang sống cùng mẹ, con gái và đứa cháu ngoại trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. 

Nữ ca sĩ tự nhận mình là 'người vợ chưa được công khai của Hoài Linh' là ai?

Nữ ca sĩ tự nhận mình là 'người vợ chưa được công khai của Hoài Linh' là ai?

Liên quan đến vụ việc "khẩu chiến" một chiều từ bà Nguyễn Phương Hằng với nghệ sĩ hài Hoài Linh, mới đây, một nữ ca sĩ đã lên tiếng về vụ việc. Đáng chú ý, cô tự nhận mình là "người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

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Từ khóa:   vợ Hoài Linh Hà My Hoài Linh - Hà My

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