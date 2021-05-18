Nữ ca sĩ tự nhận mình là 'người vợ chưa được công khai của Hoài Linh' là ai?

Liên quan tới vụ việc, một "người cũ" của Hoài Linh, ca sĩ Hà My gây bất ngờ khi tuyên bố ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trong một bài viết. Cụ thể, nữ ca sĩ tâm sự: "Ôi sao đêm dài khó an giấc vì suy nghĩ, rất đắn đo khi quyết định việc này, nhưng đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng. Cho dù anh (ý chỉ nghệ sĩ Hoài Linh - PV) người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận".

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream dùng lời lẽ vô cùng gay gắt để công kích giới nghệ sĩ Việt, đặc biệt bà gọi nghệ sĩ Vbiz là "đám" và còn tuyên bố "cấm tiệt" các văn nghệ sĩ đến Đại Nam ghi hình. Hàng loạt cái tên của nghệ sĩ lớn, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh được bà Hằng réo gọi liên tục, với mục đích mong muốn ông đứng ra đưa ý kiến việc chữa trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên.

Theo đó, người yêu cũ của Hoài Linh cho biết, cô quyết định sẽ đưa những lời danh hài nói ra trước công chúng. Cô viết: "Thà là em một lần mạnh dạn lên tiếng với anh trước mọi người vì câu nói của anh: 'Anh không lên tiếng không phải vì anh sai, sẽ có ngày anh cũng gặp chị Phương Hằng để giãi bày'".

Hà My tự xưng mình là 'người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong bài viết của mình, Hà My tự xưng mình là "người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh" khiến cộng đồng mạng chú ý. Bất ngờ hơn, những tưởng "người cũ" sẽ lên tiếng ủng hộ nam danh hài, nào ngờ cô bật mí một nội dung khiến cộng đồng khá "sốc: "Em vẫn tôn trọng và ủng hộ việc làm của chị Hằng".

Được biết, ca sĩ Hà My sinh năm 1968 tại Cà Mau. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà là nghệ sĩ cải lương lừng lẫy một thời bà Năm Cần Thơ, còn cha mẹ cô là cặp đôi cải lương Tấn Đạt - Kim Hà, trong khi đó, cậu ruột là danh ca Thái Châu.

Hà My từng là nữ nghệ sĩ được nhiều bầu show săn đón ở khu vực miền Nam - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của người con gái miền Tây Nam Bộ. Năm 8 tuổi, cháu gái Thái Châu đã nổi tiếng với vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công vô lò gạch. Ở tuổi 14, Hà My đã trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên được “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn mời song ca cùng. Không lâu sau đó, cô vươn lên trở thành “ca sĩ vedette”, từng có thời được các bầu show săn đón. Thế nhưng, vì sa ngã vào con đường ăn chơi, sự nghiệp nữ ca sĩ cũng tuột dốc không phanh sau đó, cuộc sống từ đây cũng trở nên khó khăn, vất vả.

Hoài Linh được biết đến là mối tình đầu của Hà My - Ảnh: Internet

Về mối quan hệ với Hoài Linh, từng có thời, danh hài được biết đến là mối tình đầu của Hà My khi cô mới 14 tuổi. Sau đó, vào năm 17 tuổi, Hà My từng chung sống như vợ chồng với nghệ sĩ Vũ Duy, sau đó hai người đường ai nấy đi sau 6 năm và đã có với nhau một người con gái. Vào năm 2007, nữ nghệ sĩ lên xe hoa lần nữa với một doanh nhân song cuộc hôn nhân này cũng không được viên mãn.

Hiện tại, ca sĩ Hà My đang sống tại huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: Internet

Trải lòng về nam danh hài Hoài Linh, Hà My cho biết, cô và danh hài từng mến mộ nhau vì tài năng, nhưng vì lúc đó Hoài Linh đã có vợ nên hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Vài năm trước, trong một dịp chia sẻ với báo giới, khi được hỏi về ước nguyện nếu có thể quay về quá khứ của mình, Hà My tiết lộ, cô muốn được sống cuộc sống lứa đôi với nghệ sĩ Hoài Linh và làm nghề nghiêm túc, đồng thời được cống hiến bằng tài năng nghệ thuật của mình.

Hiện tại, Hà My đang sống cùng mẹ, con gái và đứa cháu ngoại trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM.