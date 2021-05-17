Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân'

Hậu trường 17/05/2021 08:03

Sau bài đăng tuyên bố sẽ đăng đàn livestream câu chuyện liên quan đến nam danh hài Hoài Linh và bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận ầm ĩ thời gian qua, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ cho biết, Facebook của cô bị người khác "chơi xấu".

Những ngày này, chuyện bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng “lò vôi” liên tục buông lời công kích giới nghệ sĩ đã lên tới cao trào khi bà gọi nghệ sĩ Vbiz là "đám" và còn tuyên bố "cấm tiệt" nghệ sĩ đến Đại Nam ghi hình. Đáng chú ý, hàng loạt cái tên của nghệ sĩ lớn, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh được bà Hằng réo gọi liên tục, với mục đích mong nam danh hài thay vì im lặng thì nên đứng ra đưa ý kiến việc chữa trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên. 

Mới đây, ca sĩ Hà My - người yêu một thời của nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng đàn, cho biết sẽ hé lộ phản ứng của Hoài Linh giữa lúc ông nhận vô số chỉ trích từ công chúng.

Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân' - Ảnh 1
Bài đăng cách đây nhiều giờ của ca sĩ Hà My - Ảnh chụp màn hình 

Trong bài đăng của mình, Hà My tâm sự: "Ôi sao đêm dài khó an giấc vì suy nghĩ, rất đắn đo khi quyết định việc này, nhưng đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng. Cho dù anh (ý chỉ nghệ sĩ Hoài Linh - PV) người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận".

Theo đó, người yêu cũ của Hoài Linh cho biết, cô quyết định sẽ đưa những lời danh hài nói ra trước công chúng. Cô viết: "Thà là em một lần mạnh dạn lên tiếng với anh trước mọi người vì câu nói của anh: 'Anh không lên tiếng không phải vì anh sai, sẽ có ngày anh cũng gặp chị Phương Hằng để giãi bày'". 

Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân' - Ảnh 2
Hà My được xem là người yêu cũ của Hoài Linh - Ảnh: Thanh Niên 

Bên cạnh đó, trong bài viết của mình, Hà My tự xưng mình là "người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh". Điều khiến công chúng chú ý là dòng tâm sự cuối bài: "Dù em có bị đánh sập Facebook đi nữa, em vẫn tôn trọng và ủng hộ việc làm của chị Hằng, anh muốn biết em sẽ nói gì thì trưa mai anh hãy vào nghe em nói anh nhé, người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

Đúng như dự liệu của nữ ca sĩ, không rõ nguồn cơn từ đâu, Facebook cá nhân của cô đã bị người khác "động tay động chân". Tuy nhiên, cô tiếp tục "đăng đàn" khẳng định quan điểm của mình vẫn sẽ chia sẻ câu chuyện mà cô đã "hứa hẹn" trước đó. 

Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân' - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của nữ ca sĩ khẳng định có người đã 'động tay động chân' với tài khoản mạng xã hội của cô - Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Hà My sinh năm 1968 tại Cà Mau, gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của người con gái miền Tây Nam Bộ. Hoài Linh được biết đến là mối tình đầu của Hà My khi cô mới 14 tuổi. 

Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân' - Ảnh 4
Hoài Linh là mối tình đầu của ca sĩ Hà My - Ảnh: Internet 

Vào năm 17 tuổi, Hà My từng chung sống như vợ chồng với nghệ sĩ Vũ Duy, sau đó hai người đường ai nấy đi sau 6 năm chung sống và đã có với nhau một người con gái. Vào năm 2007, nữ nghệ sĩ lên xe hoa lần nữa với một doanh nhân song cuộc hôn nhân này cũng không được viên mãn. Trải lòng về nam danh hài Hoài Linh, Hà My từng cho biết, cô và danh hài từng mến mộ nhau vì tài năng, nhưng vì lúc đó Hoài Linh đã có vợ nên hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và ngược lại cũng tiết lộ nhiều cái tên nghệ sĩ mà mình yêu thích.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Dũng lò vôi người yêu cũ Hoài Linh

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