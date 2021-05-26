'Cô gái đến từ Đại Nam' Phương Hằng được đề bạt, 'soán ngôi' ma nữ Nanno trong series đình đám 'Girl from Nowhere'

Xã hội 26/05/2021 00:34

Vì những hành động xoay quanh showbiz Việt những ngày vừa qua, CĐM bất ngờ nhận thấy bà Phương Hằng có nhiều nét tương đồng với Nanno - nhân vật chính phim "Girl from Nowhere".

Nanno là nhân vật hư cấu trong series phim "Girl from Nowhere" với năng lực bất tử, chuyên trị những vấn nạn học đường. Nanno xuất hiện ở đâu là từ học sinh gương mẫu đến các giáo viên cao thượng nếu mang trong mình tâm ma đều sẽ bị trừng phạt. Series phim hiện đang rất nổi tiếng, là một nhân tố hiếm hoi không bị "lọt thỏm" giữa loạt drama của người nổi tiếng hiện nay.

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Một khoảnh khắc trong livestream của bà Phương Hằng được so sánh với Nanno - Ảnh: Chụp màn hình

Vì những điều trên, nhiều người liên tưởng đến ngay bà Phương Hằng. Từ một nữ doanh nhân kín tiếng, vợ ông Dũng "lò vôi" nay đã là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên MXH khi liên tục livestream "bóc phốt" những góc tối đằng sau ánh hào quang showbiz. Vậy nên, từ "Girl from Nowhere", bà Phương Hằng được CĐM yêu mến gọi bằng cái tên "Girl from Đại Nam" - Cô gái đến từ Đại Nam.

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Poster của 2 bộ phim 'Girl from nowhere' và 'Girl from Đại Nam' - Ảnh: Taidaptroai24

Cụ thể hơn, hàng loạt Fanpage và các group cộng đồng trên Facebook đều đăng tải hình ảnh bà chủ Đại Nam hóa thân thành nhân vật Nanno phiên bản Việt. Không chỉ vậy, nhiều người còn chắc mẩm nếu phần 3 của "Girl from Nowhere" được đặt tên là "Cô gái đến từ Đại Nam" thì rating của phim sẽ đạt kỷ lục cao nhất trên mọi nền tảng công chiếu.

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Ảnh chế trên một trang cộng đồng thu hút hàng chục ngàn lượt like - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới các bài đăng trên mạng xã hội, khán giả hào hứng rủ nhau vào bình luận. Đa phần cư dân mạng đều thích thú và đồng tình với việc so sánh này. Một số ý kiến của khán giả như sau: "Thái có Nanno. Việt Nam có Phương Hằng", "Ôi, sốc quá! Phiên bản Việt còn ác liệt hơn cả bản gốc", "Đã vậy cô Hằng còn có siêu năng lực thấy được giấc mơ lạ nữa",...

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Một số bình luận dưới các bài đăng về 'Girl from Đại Nam'

Hiện tại bộ drama của "Cô gái đến từ Đại Nam" vẫn chưa có tập cuối cũng như sức nóng của cái tên Phương Hằng cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người tò mò xem cái tên nào sẽ là "con cá" tiếp theo "được" vợ ông Dũng "lò vôi" đưa lên thớt để "vạch mặt".

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Không cần đợi đến lúc bà Phương Hằng ủng hộ xong 600 tỷ đồng, mà chỉ với con số chưa bằng 1 phần 10, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẵn sàng ra mặt đối chất cùng nữ chủ nhân KDL Đại Nam.

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Từ khóa:   Drama Phương Hằng Vợ ông Dũng lò vôi nanno

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