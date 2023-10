'Cô gái đến từ Đại Nam' Phương Hằng được đề bạt, 'soán ngôi' ma nữ Nanno trong series đình đám 'Girl from Nowhere'

Nanno là nhân vật hư cấu trong series phim "Girl from Nowhere" với năng lực bất tử, chuyên trị những vấn nạn học đường. Nanno xuất hiện ở đâu là từ học sinh gương mẫu đến các giáo viên cao thượng nếu mang trong mình tâm ma đều sẽ bị trừng phạt. Series phim hiện đang rất nổi tiếng, là một nhân tố hiếm hoi không bị "lọt thỏm" giữa loạt drama của người nổi tiếng hiện nay.

Một khoảnh khắc trong livestream của bà Phương Hằng được so sánh với Nanno - Ảnh: Chụp màn hình

Vì những điều trên, nhiều người liên tưởng đến ngay bà Phương Hằng. Từ một nữ doanh nhân kín tiếng, vợ ông Dũng "lò vôi" nay đã là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên MXH khi liên tục livestream "bóc phốt" những góc tối đằng sau ánh hào quang showbiz. Vậy nên, từ "Girl from Nowhere", bà Phương Hằng được CĐM yêu mến gọi bằng cái tên "Girl from Đại Nam" - Cô gái đến từ Đại Nam.