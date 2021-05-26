'Cô gái đến từ Đại Nam' Phương Hằng được đề bạt, 'soán ngôi' ma nữ Nanno trong series đình đám 'Girl from Nowhere'

Vì những hành động xoay quanh showbiz Việt những ngày vừa qua, CĐM bất ngờ nhận thấy bà Phương Hằng có nhiều nét tương đồng với Nanno - nhân vật chính phim "Girl from Nowhere".
- 'Tự xưng' là vợ của Hoài Linh, Hà My chắc phải ghen tị lắm với người phụ nữ duy nhất từng được anh thừa nhận 'đầu ắp tay gối'
- Giữa lúc Hoài Linh gặp 'kiếp nạn', bà Nguyễn Phương Hằng được tôn là 'Vanga Việt Nam' khi mơ đâu trúng đó
Nanno là nhân vật hư cấu trong series phim "Girl from Nowhere" với năng lực bất tử, chuyên trị những vấn nạn học đường. Nanno xuất hiện ở đâu là từ học sinh gương mẫu đến các giáo viên cao thượng nếu mang trong mình tâm ma đều sẽ bị trừng phạt. Series phim hiện đang rất nổi tiếng, là một nhân tố hiếm hoi không bị "lọt thỏm" giữa loạt drama của người nổi tiếng hiện nay.
Vì những điều trên, nhiều người liên tưởng đến ngay bà Phương Hằng. Từ một nữ doanh nhân kín tiếng, vợ ông Dũng "lò vôi" nay đã là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên MXH khi liên tục livestream "bóc phốt" những góc tối đằng sau ánh hào quang showbiz. Vậy nên, từ "Girl from Nowhere", bà Phương Hằng được CĐM yêu mến gọi bằng cái tên "Girl from Đại Nam" - Cô gái đến từ Đại Nam.
Cụ thể hơn, hàng loạt Fanpage và các group cộng đồng trên Facebook đều đăng tải hình ảnh bà chủ Đại Nam hóa thân thành nhân vật Nanno phiên bản Việt. Không chỉ vậy, nhiều người còn chắc mẩm nếu phần 3 của "Girl from Nowhere" được đặt tên là "Cô gái đến từ Đại Nam" thì rating của phim sẽ đạt kỷ lục cao nhất trên mọi nền tảng công chiếu.
Bên dưới các bài đăng trên mạng xã hội, khán giả hào hứng rủ nhau vào bình luận. Đa phần cư dân mạng đều thích thú và đồng tình với việc so sánh này. Một số ý kiến của khán giả như sau: "Thái có Nanno. Việt Nam có Phương Hằng", "Ôi, sốc quá! Phiên bản Việt còn ác liệt hơn cả bản gốc", "Đã vậy cô Hằng còn có siêu năng lực thấy được giấc mơ lạ nữa",...
Hiện tại bộ drama của "Cô gái đến từ Đại Nam" vẫn chưa có tập cuối cũng như sức nóng của cái tên Phương Hằng cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người tò mò xem cái tên nào sẽ là "con cá" tiếp theo "được" vợ ông Dũng "lò vôi" đưa lên thớt để "vạch mặt".