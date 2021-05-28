Sức nóng livestream của bà Phương Hằng: 3.000 ti vi bán ra mỗi ngày, CEO công ty điện tử cảm ơn rối rít

Xã hội 28/05/2021 09:40

Vừa qua, một CEO của công ty điện tử nổi tiếng tại Việt Nam đã đăng bài trên mạng xã hội cảm ơn bà Nguyễn Phương Hằng vì đã giúp ông nâng cao doanh số bán tivi trong thời gian gần đây.

Chuyện bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" livestream "bóc trần sự thật" đã không còn xa lạ gì với dư luận nước ta trong thời gian gần đây. Với cá tính mạnh mẽ, đanh thép cùng nhiều phát ngôn "đi vào lịch sử", những buổi phát sóng của bà Hằng ngày càng nhận được sự đón nhận của nhiều người. 

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Bà Phương Hằng trong mỗi buổi livestream đều nhận được sự quan tâm của dư luận - Ảnh: FBNV

Giờ đây, chuyện "cô Hằng livestream" không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ mà kể các bậc phụ huynh cũng quan tâm không kém.

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Nhiều người xem bà Hằng livestream đến nỗi cộng đồng mạng phải chế ảnh 'sóng livestream' bùng nổ như đi xem phim trong rạp - Ảnh: FBNV
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Các bậc phụ huynh cũng đón xem 'Cô gái đến từ Đại Nam'-  Ảnh: FBNV

Bằng chứng sống cho "sức hấp dẫn" của hiện tượng mạng mới nổi Phương Hằng là mới đây, đích thân CEO Phạm Tam (hay còn gọi là Shark Tam) - Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam đã đăng tải trên trang cá nhân lời cảm ơn sâu sắc đến bà chủ Đại Nam vì đã giúp công ty ông bán được 3.000 cái tivi trong 1 ngày.

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CEO Phạm Tam (hay còn gọi là Shark Tam) - Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam - Ảnh: FBNV
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Bài đăng của ông  CEO Phạm Tam - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, theo ông Tam giải thích, gần 2 năm rồi không có 1 giải đấu thể thao hoặc bóng đá nào diễn ra, mà người mua tivi của ông chủ yếu là để theo dõi những sự kiện như thế. Tuy nhiên, "nhờ buổi livestream trực tiếp phá kỷ lục người xem của bà, mà người ta hy vọng mua tivi cua tôi về xem trực tiếp livestream của bà nữa". Vì vậy, ông Tam muốn gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến bà Hằng "để có nhiều buổi livestream trực tiếp như vậy và tôi lại bán được nhiều tivi bằng số người xem livestream của bà". 

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chưa biết dòng trạng thái này của Shark Tam là đùa hay thật nhưng bên dưới bài viết, rất nhiều người đã đã lại bình luận khen vị CEO này vui tính cũng như chúc mừng anh có thể làm ăn khấm khá mùa dịch.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng Phương Hằng livestream

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