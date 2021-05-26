Luôn miệng nói muốn 'làm từ thiện', bà Nguyễn Phương Hằng đã làm được gì?

Cộng tác với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), trong suốt 2 năm, gần 100 trái tim, khối óc "mắc lỗi" đã được "tái sinh" nhờ quỹ từ thiện của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Bên cạnh những vụ lùm xùm đấu tố giới nghệ sĩ Việt, hay khối tài sản kếch xù ở Đại Nam, người ta còn biết đến vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng như những nhà từ thiện lớn. Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chia sẻ thông tin về việc hợp tác hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt với vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi". Theo đó, trong hơn 2 năm qua, CEO Nguyễn Phương Hằng thông qua Quỹ Hằng Hữu đã hợp tác với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tạo cơ hội điều trị cho gần một trăm trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy.

Gia đình bà Phương Hằng có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Theo đó, Quỹ hỗ trợ này đồng ý "cam kết tài trợ trọn gói" chi phí để Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) thực hiện việc điều trị bệnh Tim bẩm sinh và Não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã dành phần lớn lợi nhuận kinh doanh của công ty và Quỹ để khám và phẫu thuật tim, não cho các em nhỏ bất hạnh. Các bệnh nhân được quỹ từ thiện của bà hỗ trợ điều trị - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Đa số các bệnh nhi đều có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Được biết, quỹ từ thiện và phía bệnh viện đang trong thời gian ký kết để triển khai chương trình “Trái Tim Hằng Hữu” và chương trình “Mổ não úng thủy”. Theo đó, chương trình sẽ ưu tiên cho trẻ em từ 1 – 6 tuổi, ngoài ra còn xem xét cho những trường hợp từ 7 – 16 tuổi (chiếm tỷ lệ tối đa 30% của Chương trình). Chương trình còn hỗ trợ thêm cho mỗi bệnh nhi và gia đình có thêm chi phí ăn uống, đi lại trong quá trình phẫu thuật.

Nụ cười đã có thể nở trên môi các em - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Bên dưới bài viết mới đây của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm ơn đối với hành động của hai vợ chồng đại gia. Một tài khoản cho biết, rất biết ơn khi chương trình còn hỗ trợ thêm cho mỗi bệnh nhi và gia đình có thêm chi phí ăn uống, đi lại trong quá trình phẫu thuật. Trong khi đó, một tài khoản để lại bình luận: "Thích nhất câu nói này của bà: 'Tuy là vợ chồng nhưng tài chính độc lập. Được cái anh Dũng có tiền, tôi có tâm. Hạnh phúc của tôi là được lấy tiền của anh Dũng đem đi giúp người'". Bình luận bên dưới bài biết - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Nhiều người dành lời khen cho hành động này của vợ chồng bà Hằng - Ảnh: FB Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Có thể nói, những đóng góp của vợ chồng ông chủ Đại Nam đã góp một phần không nhỏ trong việc thắp sáng niềm tin vào cuộc sống của không ít gia đình có con đau ốm.

Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ 'tố' chồng độc tài, tuyên bố 'người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt' Bà Nguyễn Phương Hằng luôn được biết đến như một phụ nữ mạnh mẽ đanh thép với các phát ngôn gây bão MXH. Tuy nhiên, những tiết lộ về chồng - đại gia Dũng "lò vôi" - trong một buổi talkshow đã khiến nhiều người bất ngờ.

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