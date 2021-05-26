Bà Nguyễn Phương Hằng luôn được biết đến như một phụ nữ mạnh mẽ đanh thép với các phát ngôn gây bão MXH. Tuy nhiên, những tiết lộ về chồng - đại gia Dũng "lò vôi" - trong một buổi talkshow đã khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày qua, dư luận được dịp "dậy sóng" bởi không ít drama từ vụ giới nghệ sĩ Việt bị cấm tới Đại Nam quay phim, chụp ảnh kéo theo những màn đáp trả "nảy lửa", đến gần đầy nhất là việc danh hài Hoài Linh thừa nhận vẫn đang giữ số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung trong suốt 6 tháng qua. Hầu như trong "trận chiến" nào, người ta cũng thấy bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi" và cũng là tổng giám đốc công ty Đại Nam) lên tiếng bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ, đanh thép. Bà không ngại chỉ mặt kêu tên hàng loạt người nổi tiếng mà bà cho rằng đang ở phe đối lập mình. Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FBNV Nhìn vào hình ảnh hiện tại, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") có phần "lép vế" hơn so với vợ nhất là khi bà Hằng từng thẳng thừng tuyên bố mình "đi hiên ngang bên đời anh Dũng". Tuy nhiên, trong một buổi talkshow, bà Phương Hằng từng tiết lộ con người thật của chồng khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết chồng mình là người rất độc tài và kiêu hãnh.

"Anh Dũng nhiều tật xấu lắm. Tại vì sao? Thường trời sinh một người đàn ông giỏi, thông minh, làm ra nhiều tiền trong khi tuổi đời rất trẻ, thì tính cao ngạo bắt buộc phải có. Nhất là độc tài, vì độc tài mới thành công trong thương trường được" - Bà Hằng tiết lộ trong buổi talkshow.

Đáng chú ý, đây không phải là lần duy nhất bà Hằng "bóc trần" tính cách thật của chồng. Trong các buổi livestream, bà Hằng cho biết ông Dũng là người rất khó tính, "đâu đó phải rõ ràng". Tuy nhiên, có thể thấy, người đàn ông này lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bà Phương Hằng bởi chính bà từng tiết lộ, bản thân không tin ai ngoài chồng. Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng cũng là người có vai trò "tham mưu đặc biệt", đã tư vấn, xét duyệt các buổi livestream của vợ mình. Đặc biệt, bà cho biết, sau khi xem xong "màn phản pháo dư luận" từ vợ, chồng bà thường xem đi xem lại, góp ý thêm cho vợ mình. Ông Dũng là người 'tham mưu đặc biệt' cho bà Hằng trong các 'tập livestream' - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng nửa đùa nửa thật rằng "người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt". Đồng thời mở "một nửa cánh cửa" của Đại Nam, mời cô nào tự cho rằng bà không xứng với ông Dũng thì có thể đến ứng tuyển. Qua tất cả những điều trên, có thể thấy, vợ chồng Chủ tịch Đại Nam bên cạnh tình yêu thương, ở họ còn có cả sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau tuyệt đối.

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