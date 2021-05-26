Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ 'tố' chồng độc tài, tuyên bố 'người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt'

Xã hội 26/05/2021 08:21

Bà Nguyễn Phương Hằng luôn được biết đến như một phụ nữ mạnh mẽ đanh thép với các phát ngôn gây bão MXH. Tuy nhiên, những tiết lộ về chồng - đại gia Dũng "lò vôi" - trong một buổi talkshow đã khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày qua, dư luận được dịp "dậy sóng" bởi không ít drama từ vụ giới nghệ sĩ Việt bị cấm tới Đại Nam quay phim, chụp ảnh kéo theo những màn đáp trả "nảy lửa", đến gần đầy nhất là việc danh hài Hoài Linh thừa nhận vẫn đang giữ số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung trong suốt 6 tháng qua. Hầu như trong "trận chiến" nào, người ta cũng thấy bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi" và cũng là tổng giám đốc công ty Đại Nam) lên tiếng bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ, đanh thép. Bà không ngại chỉ mặt kêu tên hàng loạt người nổi tiếng mà bà cho rằng đang ở phe đối lập mình.

nguyen phuong hang 1
Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FBNV

Nhìn vào hình ảnh hiện tại, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") có phần "lép vế" hơn so với vợ nhất là khi bà Hằng từng thẳng thừng tuyên bố mình "đi hiên ngang bên đời anh Dũng". Tuy nhiên, trong một buổi talkshow, bà Phương Hằng từng tiết lộ con người thật của chồng khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết chồng mình là người rất độc tài và kiêu hãnh.

"Anh Dũng nhiều tật xấu lắm. Tại vì sao? Thường trời sinh một người đàn ông giỏi, thông minh, làm ra nhiều tiền trong khi tuổi đời rất trẻ, thì tính cao ngạo bắt buộc phải có. Nhất là độc tài, vì độc tài mới thành công trong thương trường được" - Bà Hằng tiết lộ trong buổi talkshow.

Đáng chú ý, đây không phải là lần duy nhất bà Hằng "bóc trần" tính cách thật của chồng. Trong các buổi livestream, bà Hằng cho biết ông Dũng là người rất khó tính, "đâu đó phải rõ ràng". Tuy nhiên, có thể thấy, người đàn ông này lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bà Phương Hằng bởi chính bà từng tiết lộ, bản thân không tin ai ngoài chồng. 

Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng cũng là người có vai trò "tham mưu đặc biệt", đã tư vấn, xét duyệt các buổi livestream của vợ mình. Đặc biệt, bà cho biết, sau khi xem xong "màn phản pháo dư luận" từ vợ, chồng bà thường xem đi xem lại, góp ý thêm cho vợ mình. 

nguyen phuong hang 2
Ông Dũng là người 'tham mưu đặc biệt' cho bà Hằng trong các 'tập livestream' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng nửa đùa nửa thật rằng "người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt". Đồng thời mở "một nửa cánh cửa" của Đại Nam, mời cô nào tự cho rằng bà không xứng với ông Dũng thì có thể đến ứng tuyển.

Qua tất cả những điều trên, có thể thấy, vợ chồng Chủ tịch Đại Nam bên cạnh tình yêu thương, ở họ còn có cả sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau tuyệt đối.

Giữa lúc Hoài Linh gặp 'kiếp nạn', bà Nguyễn Phương Hằng được tôn là 'Vanga Việt Nam' khi mơ đâu trúng đó

Giữa lúc Hoài Linh gặp 'kiếp nạn', bà Nguyễn Phương Hằng được tôn là 'Vanga Việt Nam' khi mơ đâu trúng đó

Vừa qua, trong khi nghệ sĩ Hoài Linh đang "chìm" trong lùm xùm 13 tỷ, bà Nguyễn Phương Hằng lại bất ngờ được gọi tên bởi khả năng "tiên tri" của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng Đại Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1