Dũng Taylor đặt dấu chấm hỏi to đùng: Bà Phương Hằng bỏ tiền ‘cày view’ hay giỏi thật sự khi clip nào cũng lọt top trending?

Gần đây, những livestream với nội dung bóc phốt thế giới showbiz của bà Phương Hằng thu hút đông đảo người xem. Thậm chí, buổi lên sóng gần đây nhất còn đạt kỷ lục về lượt xem trực tuyến. Điều này đã khiến ông xã Thu Phương lên tiếng thắc mắc.

Mới đây, vào tối ngày 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội khi tiếp tục livestream "bóc trần" các bí mật động trời của nghệ sĩ trong showbiz. Buổi livestream hot đến mức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube, Facebook, gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Nữ đại gia trong livestream tối 25/5 - Ảnh chụp màn hình Trong livestream, bà Phương Hằng gây sốc với những thông tin, đánh giá liên quan đến vụ 14 tỷ tiền cứu trợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Chính vì vậy buổi phát sóng hôm đó đã thu về lượt người xem cực khủng. Theo ghi nhận, phần phát trực tiếp của doanh nhân khét tiếng này trên trang Facebook CEO Nguyễn Phương Hằng có thời điểm chạm mốc đến hơn 225.000 người cùng theo dõi và hơn 32.000 lượt chia sẻ. Con số này nhanh chóng lập kỷ lục về lượng người xem livestream trên Facebook Việt Nam của một cá nhân. Trước đó, nền tảng này từng ghi nhận mức kỷ lục hơn 161.000 người xem livestream của Hoa Vinh đạt được năm 2018.

Trước những "kỷ lục" mới được xác lập bởi bà chủ Đại Nam, ông xã Thu Phương đã đăng đàn đặt ra nhiều nghi vấn. Trên trang cá nhân, Dũng Taylor cho biết: "Không biết phải thật hay ảo vậy? Thời buổi này thật ảo lẫn lộn, biết đâu mà phân biệt. Ai biết rõ giải thích để giúp Dũng Taylor tôi và độc giả của tôi học hỏi thêm nhất là hai bức hình đầu tiên vì ở Hoa Kỳ hình như chưa thấy công nghệ này". Cụ thể, ông xã Thu Phương đã đăng tải loạt hình ảnh được cho là đang "cày view" cho nữ đại gia của cư dân mạng.

Sức ảnh hưởng 'khủng' của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Ở 2 bức hình đầu tiên, Dũng Taylor còn kèm theo chú thích: "Đây là công nghệ gì vậy? Hoa Kỳ hình như chưa thấy công nghệ này". Ngay lập tức, cư dân mạng đã vào trả lời cho ông xã Thu Phương về "dàn máy livestream" khủng của Fan bà chủ Đại Nam. Phải chăng Fan của bà Phương Hằng 'chơi lớn' - Ảnh: FB Bên dưới bài đăng của Dũng Taylor, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận tiết lộ đây chỉ là hình ảnh của 1 tiệm bán điện thoại di động đưa lên để quảng cáo, chứ không có mục đích cày view hay hâm mộ cuồng nhiệt nữ đại gia như 1 số lời đồn thổi trên MXH. Cư dân mạng bình luận hé lộ sự thật của bức ảnh 'cày view' - Ảnh chụp màn hình Mặc dù vậy, không thể phủ nhận sức hút từ những buổi livestream của bà Phương Hằng. Trước màn công kích kịch liệt của nữ đại gia, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn lựa chọn im lặng, khiến công chúng trông ngóng những màn đáp trả từ những người trong cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-taylor-dat-dau-cham-hoi-to-dung-ba-phuong-hang-bo-tien-cay-view-hay-gioi-that-su-khi-clip-nao-cung-lot-top-trending-406721.html