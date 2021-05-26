Bà Phương Hằng bất ngờ tâm sự 'kín' về cuộc sống đời thường: 'Tôi phải nén đau thương, con trai xót xa nhìn tôi nước mắt rưng rưng'

Bà Phương Hằng được biết đến là bà chủ Đại Nam và là người mẹ của 4 người con. Trong livestream tối qua 25/5, nữ đại gia bất ngờ chia sẻ về hoạt động ngày thường với các con của mình.

Trong livestream tối qua 25/5, bên cạnh những giờ phút gay gắt tố cáo nghệ sĩ, bóc mẽ đời tư của một số người, nữ đại gia Phương Hằng cũng có những giờ phút dịu dàng và nhẹ nhàng đến lạ. Ở đoạn đầu livestream, khi bà chủ Đại Nam đang bàn về vụ 14 tỷ của Hoài Linh thì con trai út xuất hiện. Từ gương mặt đang nóng giận, nữ đại gia bất ngờ vui vẻ, hồ hởi đón con trai vào cùng và kể về kênh Youtube mới của con trai cưng. Cậu út Hằng Hữu thông tin về kênh Youtube mới lập và nhờ mẹ kêu gọi đăng ký - Ảnh chụp màn hình Sau ít phút cho "hoàng tử bé" lên sóng, nữ đại gia hồ hởi kể về cuộc sống sum vầy, hạnh phúc cùng các con. Bà Phương Hằng tâm sự: "Tôi có 4 đứa con. Con trai lớn anh hùng lắm, nó từng nói con không thể chịu nổi người ta ăn hiếp mẹ, dù có đi tù con cũng bất chấp mẹ ơi. Nhưng tôi nói nó là trên đời này còn có pháp luật, con đừng nóng, đừng xót ruột như vậy. Quý vị thấy không, nếu tôi dạy con tôi không đàng hoàng thì khi nó nóng ruột quá, đụng tới mẹ nó mà thì cái máu của đứa con nổi lên cũng là bình thường thôi nhưng mà tôi giáo dục con tôi rất tốt. Tôi phải biết nén đau thương lại, con phải biết nhịn nhục để mẹ làm những chuyện tốt nhất.

Cái thằng con trai lớn của tôi á, nó rất tử tế với mẹ, con trai mà nói chuyện mà nước mắt rưng rưng, xót xa khi nhìn thấy tôi. 11h đêm vẫn gọi điện thoại xem tôi có ổn không. Ở nhà có cái group 5 mẹ con có gì cũng đều gửi lên đó, đêm xuống phải nói chuyện với nhau vài câu rồi mới đi ngủ. Cho nên nói thật với quý vị kiểu gì kiểu phải sống tử tế". Rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống và hình ảnh với các con nhưng bà Phương Hằng luôn tự hào vì được cả 4 con thông cảm, ủng hộ, đặc biệt cậu con trai cả luôn muốn bảo vệ mẹ làm cho bà rất xúc động.

Hình ảnh hiếm hoi có mặt đủ của 4 người con. Trong đó cậu con trai nhỏ nhất là con chung của bà Hằng và ông Dũng - Ảnh: FB Quan điểm dạy con của bà chủ Đại Nam cũng từng khiến cư dân mạng khâm phục, khi bà thẳng thừng lên án hành vi mượn nợ để cá độ của con trai. Bà từng chia sẻ: "Nếu ai giao du với con tôi, rủ rê nó cờ bạc, cho vay theo kiểu xã hội đen thì tôi sẽ mời công an vào cuộc. Dù một đồng tôi cũng sẽ không trả!". Lời tuyên bố này của bà Hằng từng khiến CĐM xôn xao vì rất cứng rắn và quyết không dung túng cho hành động sai lầm của con. Những chia sẻ của nữ doanh nhân khiến CĐM bất ngờ vì không tin nữ đại gia gay gắt, mạnh miệng chỉ trích, bới móc nghệ sĩ lại có những phút giây trải lòng nghẹ nhàng và bình yên như vậy.

Xuất hiện 'vợ bé' bám ông Dũng 'lò vôi' ngày đêm, bà Phương Hằng hùng hổ: 'Thương trường, tình trường, chiến trường chưa có thất bại bao giờ' Trong livestream tối qua 25/5, bên cạnh việc bóc phốt nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng bất ngờ kể về cuộc hôn nhân của mình và chia sẻ về 4 năm sống thử cùng hàng loạt bí mật về "vợ bé" của ông Dũng "lò vôi".

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