Tuyên bố 'một mình chấp hết' nhưng thực tế, có một 'thế lực ngầm' đứng sau hàng loạt livestream 'gây đảo lộn Vbiz' của bà Phương Hằng

Xã hội 26/05/2021 07:04

Đằng sau mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng là cả một đội quân hùng hậu, ngày đêm tận tụy và giúp sức để nữ đại gia có đủ "khả năng thần kỳ" cho các buổi phát sóng trực tiếp.

Trong mỗi buổi livestream của mình, bà Phương Hằng luôn khiến CĐM ngỡ ngàng vì rất chuyên nghiệp và nắm trong tay nhiều thông tin giật gân. Dù tuyên bố "một mình chấp hết" nhưng mới đây, trên Page Trường đua Đại Nam Official đã đăng tải loạt hình ảnh hậu trường hùng hậu đứng ra hỗ trợ nữ đại gia trong mỗi buổi phát trực tiếp. 

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Bài đăng 'khoe' lực lượng đắc lực của page Trường đua Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ đại gia có hẳn 1 đội ngũ rất hùng hậu gồm 1 ekip khoảng chục người. Trong đó có 3 trợ lý riêng chuyên hỗ trợ tìm kiếm thông tin và thông báo về các buổi livestream, 1 thư ký riêng và 1 đội ngũ kỹ thuật phụ trách phần ánh sáng, âm thanh và trình chiếu trên máy tính cho bà chủ Đại Nam

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Dàn thiết bị phát sóng trực tuyến không thiếu thứ gì của nữ đại gia - Ảnh: FB

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Phương Hằng có 3 trợ lý (tên thường gọi viết tắt: N.H.N, H.L, Đ.L) và 2 thư ký (tên thường gọi viết tắt: P.T.T). Ngoài ra còn có 1 nam MC - người này thường xuyên dẫn dắt những buổi tiệc của bà Hằng. Trong 1 số livestream của nữ đại gia, CĐM dành khá nhiều lời khen cho nam MC giấu mặt vì chất giọng "sinh ra để livestream cùng bà Hằng". 

Về đội ngũ kỹ thuật, mỗi đợt livestream bà Hằng huy động hơn 3 người xử lý kỹ thuật bao gồm: âm thanh, ánh sáng, chạy slide,... Theo đó, trợ lý sẽ chịu trách nhiệm in ấn hình ảnh, các trang Facebook, ảnh chụp màn hình bình luận của nhiều người trên mạng xã hội nói về bà Hằng,... Cuối mỗi phần live bà Hằng thường xuyên công bố những thông tin đã được in sẵn. 

Nhắc đến những "cánh tay đắc lực" của bà chủ Đại Nam, không thẻ không nhắc tới đội ngũ IT, mà nổi bật là N.H.K.. Người này đã góp sức không ít vào "công cuộc" truy lùng các đối tượng anti-fan của bà Hằng. Đồng thời cũng là "chủ sở hữu" của hàng loạt clip, ghi âm được cho là của các nghệ sĩ Việt. 

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'IT ruột' của vợ ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FB

Có thể thấy nữ đại gia rất đầu tư cho mỗi lần xuất hiện. Hiện tại nữ đại gia vẫn đang tiếp tục livestream đều đặn để thực hiện tuyên ngôn "thay trời hành đạo", bóc phốt hàng loạt nghệ sĩ Việt. Mặc dù vẫn vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận sức hút của những buổi phát sóng này.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng bà Phương Hằng livestream bà chủ Đại Nam

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