Xuất hiện 'vợ bé' bám ông Dũng 'lò vôi' ngày đêm, bà Phương Hằng hùng hổ: 'Thương trường, tình trường, chiến trường chưa có thất bại bao giờ'

Xã hội 26/05/2021 09:14

Trong livestream tối qua 25/5, bên cạnh việc bóc phốt nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng bất ngờ kể về cuộc hôn nhân của mình và chia sẻ về 4 năm sống thử cùng hàng loạt bí mật về "vợ bé" của ông Dũng "lò vôi".

Như đã hẹn, tối ngày hôm qua 25/5, nữ đại gia Đại Nam đã liên sóng livestream để tiếp tục chuyên mục "hít hà drama" cùng giới nghệ sĩ Việt. Giữa tâm bão về câu chuyện 14 tỷ đồng của Hoài Linh, bà Phương Hằng đã có 1 màn tính toán, phân tích chi li nhưng tóm gọn lại là "chỉ người trong cuộc mới biết được người trong kẹt" nên nữ đại gia không ý kiến gì nhiều mà đợi bên thứ 3 vào cuộc.

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Nữ đại gia xuất hiện như đã hẹn với cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Điều làm cư dân mạng bất ngờ hơn cả là vợ ông Dũng "lò vôi" chia sẻ về 4 năm sống thử trước khi tiến tới hôn nhân với vị đại gia nức tiếng đất Bình Dương. Bà Phương Hằng khẳng định: "Tôi và anh Dũng sắp kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Thế nhưng trước khi cưới chúng tôi đã sống chung 4 năm. Nếu tôi có vấn đề thì làm sao mà ‘sống thử’ 4 năm mà anh Dũng anh ấy vẫn cưới tôi".

Được biết, bà Hằng và ông Dũng tổ chức lễ cưới vào ngày 8/6/2010. Lễ cưới được diễn ra tại Thành Đại Nam. Tại thời điểm đó, có lẽ sẽ không có đám cưới nào đọ lại được độ khủng và hoành tráng của 2 vợ chồng. Ngày diễn ra hôn lễ tại quảng trường Khu du lịch Đại Nam với lượng khách mời lên đến 4.000 người. Khoảng 2.000 nhân viên của Đại Nam đã mặc áo dài truyền thống đứng từ cổng Khu du lịch cho đến khán đài để đón khách.

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Đám cưới được đầu tư hoành tráng và công phu - Ảnh: Internet

Không những thế, nữ đại gia còn hài hước chia sẻ: “Như chị, có tám chục thằng chồng, chị vẫn hãnh diện. Ngon mới có người lấy mình” khi thấy có người mỉa mai về chuyện bà có 2 đời chồng trước khi đến với ông Dũng. Đứng trước những lời mỉa mai từ một vài người về cuộc sống trong quá khứ, bà chủ Đại Nam khẳng định: “Thương trường, tình trường, chiến trường chưa có thất bại bao giờ. Người đơn giản thì không thể sống bên người đàn ông vừa giỏi vừa nổi tiếng vừa nhiều tài, nhiều tài cũng lắm tật. Phụ nữ hơn nhau lá gan, trí tuệ, cách sống chứ không phải lời nói. Ghét tôi thì cũng biết tôi là phụ nữ thành đạt, ghét cũng biết tôi là chủ tịch của 1 tổng công ty, phụ nữ có giá trị”.

Ngay sau đó, bà cũng chia sẻ rằng có người nhận là "vợ bé" của ông Huỳnh Uy Dũng và khẳng định hiểu ông Dũng đến từng "chân tơ, kẽ tóc"  khiến bà Hằng cảm thấy thú vị vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ đại gia cho hay: "Có người nhận là vợ bé anh Huỳnh Uy Dũng. Ở trong nách ảnh mỗi ngày mỗi đêm, anh Dũng dừng hay tới biết hết. Nó tự xưng mới ghê chứ: ‘tao là vợ bé của ông Dũng’. Giờ chúng nó xoắn não, điện giật tụi nó hết rồi”.

Mặc dù không công bố danh tính của người tự xưng là "vợ bé" của ông Dũng, nhưng cư dân mạng là đặt ra nghi vấn không biết ai mà "có gan" đòi giật chồng với nữ đại gia Đại Nam vậy. Hiện tại "bộ phim dài tập" của bà Phương Hằng vẫn đang có "tỉ suất" người xem cao ngất ngưỡng và dự là sẽ còn bùng nổ hơn giữa tâm bão scandal chồng chất như bây giờ.

Tuyên bố 'một mình chấp hết' nhưng thực tế, có một 'thế lực ngầm' đứng sau hàng loạt livestream 'gây đảo lộn Vbiz' của bà Phương Hằng

Tuyên bố 'một mình chấp hết' nhưng thực tế, có một 'thế lực ngầm' đứng sau hàng loạt livestream 'gây đảo lộn Vbiz' của bà Phương Hằng

Đằng sau mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng là cả một đội quân hùng hậu, ngày đêm tận tụy và giúp sức để nữ đại gia có đủ "khả năng thần kỳ" cho các buổi phát sóng trực tiếp.

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