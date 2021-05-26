Hồng Vân cho rằng bị 'vu khống', 'IT ruột' của bà Phương Hằng đưa ra 'câu đố trí tuệ', lại dõng dạc: 'Thách bất cứ ai kiện là giả hay cắt ghép'

Xã hội 26/05/2021 08:05

Sau khi NS Hồng Vân lên tiếng cho rằng mình bị "chơi bẩn", bị vu khống và chụp mũ khi có thông tin lan truyền rằng mình có lời lẽ không đúng mực để nói về khán giả, hacker "ruột" của bà Phương Hằng đã có nội dung chia sẻ mang tính thách thức dư luận.

Ngày 24/5, NS Hồng Vân đã có bài đăng dài để lên tiếng về những vấn đề đang được khán giả quan tâm trong thời gian gần đây. Trong một đoạn chia sẻ, nữ diễn viên cho biết, hiện có nhiều thông tin được đưa ra trên mạng xã hội liên quan đến Hồng Vân có nội dung "chụp mũ", với ý đồ không tốt: "Ngay cả những group chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống, hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố không biết bằng cách nào đã bị lấy ra, cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ, vu khống nhằm mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của Vân và đồng nghiệp”.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cũng khẳng định không có bất kì phát ngôn nào mang tính xúc phạm khán giả.

Theo cư dân mạng, sở dĩ Hồng Vân "phân trần" như vậy vì trong livestream gần đây, bà Phương Hằng đã chia sẻ đoạn ghi âm được hacker N.H.K. thu thập, được cho là lời của nghệ sĩ Hồng Vân nói trong 1 group chat. Đáng chú ý, trong đoạn ghi âm có giọng nói của 1 người phụ nữ giống với Hồng Vân và đã có nhường lời lẽ bị cho là khá thô tục.

 

Ngay sau khi nữ nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ bài viết cho rằng mình bị "làm nhục, chụp mũ", 1 tài khoản Facebook được cho là của N.H.K. và của một người cũng là "dân IT trình độ cao" đã lên tiếng đầy thách thức. "IT ruột" của bà Phương Hằng khẳng định không hề cắt ghép hay tạo bằng chứng giả để quy chụp bất kỳ ai, đồng thời còn thách ai dám kiện clip là giả hay cắt ghép.

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N.H.K. đăng bài đầy thách thức - Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn này của anh chàng đã khiến CĐM dậy sóng vì trước đó, N.H.K. là người đã giúp bà Phương Hằng tìm ra danh tính thật sự của những tài khoản anti-fan nữ đại gia. Được biết, K. cũng là 1 lập trình viên trẻ, có tiếng trong giới, với vai trò sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet.

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Từ khóa:   Hồng Vân hacker bà Phương Hằng

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