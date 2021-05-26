Bà Phương Hằng 'vạch trần' thủ thuật để có thể 'biển thủ' số tiền khổng lồ: 'Dễ lắm quý vị ơi'

Giữa ồn ào vụ việc 14 tỷ cứu trợ của Hoài Linh, bà Phương Hằng đã lên livestream để chia sẻ về vấn đề này.

Những ngày gần đây, vụ ồn ào 14 tỷ tiền cứu trợ của NS Hoài Linh khiến cư dân mạng xôn xao và bàn tán không ngừng. Cụ thể, nam danh hài Hoài Linh đã có 1 đoạn clip gửi tới các cơ quan báo chí và thừa nhận số tiền ủng hộ từ tháng 11 năm ngoái vẫn còn nguyên trong tài khoản chưa chuyển đến tay người dân miền Trung được do dịch bệnh. Hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh vụ việc này. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là những lùm xùm đang diễn ra hoàn toàn trùng khớp với "giấc mơ kỳ lạ" của bà Phương Hằng. Chính vì vậy khi thấy nữ đại gia livestream lên tiếng, CĐM đã nhanh chóng vào xem để "hóng biến". Bà Phương Hằng livestream chia sẻ về lùm xùm 14 tỷ của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nữ đại gia khẳng định người hâm mộ đã đặt quá nhiều niềm tin ở Hoài Linh khi giao tiền cho anh mà không hề quan tâm số tiền đã đi về đâu. Đồng thời, vợ Dũng "lò vôi" còn tường tận chỉ ra "thủ thuật" đơn giản để một người có thể "biển thủ" tiền từ thiện 1 cách dễ dàng.

Bà chủ Đại Nam nói: "Cái thông minh ở đây là cái gì, đánh tráo khái niệm đó quý vị. Hoài Linh sai quá sai rồi vì theo luật không ai có quyền được sử dụng số tiền này và phải công bố cho mọi người. Bây giờ đi chứng minh đi kể lể nó muộn rồi Hoài Linh ơi. Hôm qua thì lặn tăm hôm nay lại đưa ra báo này báo kia. 2 tháng mấy sao không lên tiếng mà bây giờ đụng đến chuyện tiền bạc lại phải lên tiếng. Quý vị đừng bao giờ tin vào cái tờ chứng nhận số dư. Họ thiếu gì cách chứng nhận số dư nhưng sau đó có thể vay mượn để biển thủ trở lại. Nó đơn giản lắm quý vị ơi. Ví dụ tài khoản tôi còn có 1 tỷ nhưng tôi xin ngân hàng xác nhận tôi có 13 tỷ vì tôi vay lại 12 tỷ vẫn là bình thường. Cho nên cần cơ quan thứ 3 bước vào xác minh".

Nữ đại gia khẳng định mình không phán xét đúng sai trong câu chuyện này vì "chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ người trong kẹt", chính vì vậy bà Phương Hằng yêu cầu cơ quan thứ 3 phải lên tiếng để làm rõ vụ việc. Đồng thời bà chủ Đại Nam tuyên bố bản thân không tài giỏi hơn ai nhưng với những kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bà chắc chắn những gì mình đang nói là có cơ sở. Mặc dù những chia sẻ của nữ doanh nhân chỉ là quan điểm cá nhân và vẫn chưa có bằng chứng xác thực về việc Hoài Linh có biển thủ số tiền 14 tỷ từ thiện không, nhưng những gì bà Hằng nói cũng khiến CĐM 1 phen xôn xao.

Xuất hiện 'vợ bé' bám ông Dũng 'lò vôi' ngày đêm, bà Phương Hằng hùng hổ: 'Thương trường, tình trường, chiến trường chưa có thất bại bao giờ' Trong livestream tối qua 25/5, bên cạnh việc bóc phốt nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng bất ngờ kể về cuộc hôn nhân của mình và chia sẻ về 4 năm sống thử cùng hàng loạt bí mật về "vợ bé" của ông Dũng "lò vôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-vach-tran-thu-thuat-de-co-the-bien-thu-so-tien-khong-lo-de-lam-quy-vi-oi-406519.html