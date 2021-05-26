Một người đàn ông lạ tỏ tình công khai với bà Phương Hằng: 'Tôi say mê bả lắm'

Xã hội 26/05/2021 13:37

Trong livestream tối qua, bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ được một người đàn ông công khai say mê. Nữ đại gia "bật mí" chấp nhận yêu xa, còn tuyên bố nếu bị ông Dũng bỏ, vẫn có người để "hò hẹn".

Trên sóng livestream tối qua, bà Phương Hằng khiến khán giả cười nghiêng ngả khi bất ngờ tuyên bố có người say mê mình và khẳng định ông Dũng "sắp bỏ" mình. 

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Nữ đại gia có người để hò hẹn phương xa nên không sợ ông Dũng bỏ - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ đại gia có xem được 1 clip của T.D., người này khẳng định: "Tui ủng hộ bà, bà ấy là 1 người khác thường làm những điều phi thường. Không ai làm được giống như bà ấy hết. Tôi say mê bả lắm chứ, tôi nghe bả nói tôi thấy còn hơn coi diễn hài nữa mà, bà ấy nói làm người ta vui".

Sau khi xem được clip này, bà Phương Hằng vô cùng vui vẻ lên tiếng: "Đó, quý vị thấy không, em 50 tuổi rồi vẫn có 1 anh say mê em. Em có dâu rồi mà vẫn mê em. Thôi thì anh với em mình hẹn hò từ xa, mình yêu xa nha anh Trần Dần".  

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Bà Hằng ngại ngùng chia sẻ clip được Trần Dần say mê - Ảnh chụp màn hình

Được người đàn ông lạ bất chấp "tỏ tình", nữ đại gia không ngần ngại mà tuyên bố rất thẳng thừng: "Anh Dũng sắp bỏ em rồi quý vị. Mà giờ anh Dũng có bỏ, em cũng đã có người để hò hẹn phương xa, thả tim qua, thả tim lại".

Có vẻ bà chủ Đại Nam rất thích thú trước màn "say mê không lối thoát" của người đàn ông tên T.D. đối với mình. Bà Phương Hằng liên tục cười và ngại ngùng trong suốt những phút nói về người này. Biểu cảm này của bà mẹ 4 con khiến cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú và hài hước.

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Trong livestream tối qua 25/5, bên cạnh việc bóc phốt nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng bất ngờ kể về cuộc hôn nhân của mình và chia sẻ về 4 năm sống thử cùng hàng loạt bí mật về "vợ bé" của ông Dũng "lò vôi".

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