Độ hot cái tên Vũ Thị Anh Thư còn 'thượng thừa' hơn cả bà Phương Hằng, chỉ sau 1 đêm đã đạt top 1 tìm kiếm Google

Hậu trường 29/05/2021 10:10

Sau độ hot của nữ hoàng livestream Phương Hằng, cái tên tiếp theo được tìm kiếm nhiều nhất trên Google không ai khác ngoài Vũ Thị Anh Thư trong phim "Về nhà đi con".

Có thể thấy, cái tên Vũ Thị Anh Thư hiện nay còn đạt độ hot thượng thừa hơn cả bà chủ Đại Nam. Chỉ trong 2 ngày, người đẹp đã soán ngôi đạt top 1 tìm kiếm.

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'Vũ Thị Anh Thư trong Về Nhà Đi Con' đang là hiện tượng mới trên mạng internet - 
Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn vào top 5 tìm kiếm trên công cụ Google Trends với từ khoá lần lượt là là "Vũ Thị Anh Thư trong phim Về nhà đi con", "phim Về nhà đi con", "clip Vũ Thị Anh Thư", "clip Vũ Thị Anh Thư trong Về nhà đi con" và "diễn viên Vũ Thị Anh Thư" đủ hiểu độ hot của cái tên này như thế nào trong CĐM.

Trước đó, một đoạn clip lan tràn trên MXH với tên gọi 'Thư Vũ Gemini'. Từ đây, những từ khóa liên quan đoạn clip cũng được CĐM truy lùng ráo riết. Vì sự việc lan truyền với tốc độ chóng mặt nên hiện tài khoản chính chủ của người nữ trong clip trên đã tạm khoá.

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Các link chia sẻ được lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, theo thống kê của Google Trends chỉ sau một đêm đã có hơn 200.000 lượt truy vấn ''Vũ Thị Anh Thư trong Về Nhà Đi Con". Xu hướng tìm kiếm Vũ Thị Anh Thư có vẻ mạnh hơn cả độ hot bà Nguyễn Phương Hằng. Từ khoá "Nguyễn Phương Hằng" sau 24 giờ chỉ có hơn 100.000 lượt truy vấn.

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Vũ Thị Anh Thư gây chú ý khi tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam và từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

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