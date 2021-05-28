Gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam, Vũ Thị Anh Thư bị cư dân mạng soi đã đụng chạm 'dao kéo'

Hậu trường 28/05/2021 10:17

Vũ Thị Anh Thư gây chú ý khi tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam và từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Gây ấn tượng bởi gương mặt với những đường nét khá Tây, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, Anh Thư nhanh chóng thu hút được người hâm mộ. Cô cũng từng gây chú ý khi đăng kí tham gia cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" năm 2020. 

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Cô là một trong những hotgirl gây ấn tượng người hâm mộ bởi gương mặt có đường nét khá Tây - Ảnh: Internet

Phần giới thiệu thí sinh trên trang trang chủ hoa hậu, Vũ Thị Anh Thư nhận được những lời khen ngợi bởi nhan sắc nổi bật. Ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc, có rất nhiều ý kiến cho rằng Anh Thư đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như gọt cằm, nâng ngực, sửa mũi,...

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Cư dân mạng còn chia sẻ lại những hình ảnh quảng cáo thẩm mỹ mà có hình ảnh cô làm đại diện - 
Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ của cô được lan truyền rộng và gây nhiều ồn ào dư luận. Đại diện phía ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" trả lời về thí sinh bị dư luận nói can thiệp "dao kéo", ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cho biết:

"Chúng tôi vẫn kiên trì giữ vẻ đẹp tự nhiên, vì đối với những can thiệp mà được định danh là phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn không được chấp nhận tại cuộc thi. Để định danh chính xác và tránh loại oan uổng thí sinh trước mỗi hiện tượng phát hiện, chúng tôi đều tham khảo các chuyên gia để xem chính xác đó có gọi là phẫu thuật thẩm mỹ không”.

Trước đây, Anh Thư từng làm ở VTV live với vai trò người mẫu đóng TVC cho các nhãn hàng. Ngoải ra, người đẹp còn tham gia vai diễn phụ trong các bộ phim: Đại gia chân đất, Về nhà đi con, Tình yêu và tham vọng, Sinh tử,... 

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Anh Thư hiện là sinh viên khoa Thanh Nhạc của Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương - Ảnh: Internet 

Xoay quanh những tin đồn "dao kéo", một cơ sở thẫm mỹ thừa nhận Anh Thư từng gọt hàm tại đây, nhưng ngược lại chính cô khẳng định về tin đồn này:

"Tôi đã từng làm hình ảnh quảng cáo cho rất nhiều thẩm mỹ viện nên những thị phi là không thể tránh. Còn về phần hình thể, khuôn mặt tôi nghĩ khi bước chân vào cuộc thi sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng".

Hiện Anh Thư là cái tên đang vướng "lùm xùm" khi cộng đồng mạng nghi ngờ cô là "nữ chính" trong clip sex vừa bị lộ trên mạng xã hội. Hiện thực hư vụ việc chưa được làm sáng tỏ nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nữ diễn viên "Về nhà đi con".

Đời thường nóng bỏng của Anh Thư – diễn viên body đẹp nhất “Về nhà đi con”

Đời thường nóng bỏng của Anh Thư – diễn viên body đẹp nhất “Về nhà đi con”

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Anh Thư được nhiều người nhận xét là mỹ nhân có nhan sắc, hình thể đẹp nhất trong số các diễn viên Về nhà đi con.

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