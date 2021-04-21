Sau sự cố lộ clip 'giường chiếu', hot girl dược sĩ Hà Thành kín hở hờ hững, khéo khoe vòng 1 căng tròn khiến người người đổ rạp

Nhịp sống trẻ 21/04/2021 18:47

Từng khiến nhiều người hâm mộ quay lưng sau sự cố lộ clip “giường chiếu”, Trâm Anh "tái xuất", bắt đầu cởi mở trên mạng xã hội, khiến cho cư dân mạng “phát sốt” với những hình ảnh đầy gợi cảm và nóng bỏng của cô.

Đỗ Thị Trâm Anh sinh năm 1996, từng nổi tiếng sau khi tham gia chương trình giải trí “Mảnh ghép tình yêu” cùng hot livestreamer - Pew Pew. Cặp đôi từng “gây bão” với câu nói xu hướng “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi” trên các trang diễn đàn mạng xã hội.

Trên tài khoản cá nhân của “hot girl dược sĩ”, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện bất chấp mọi loại trang phục, lúc kín đáo lúc hở hờ hững, để lộ một thân hình đầy cân đối và thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm của mọi người.

Trong bộ sưu tập thời trang của nàng mỹ nhân Hà Thành không thể không kể đến những lần diện bikini hai mảnh, người đẹp không lộ một chút nhược điểm nào trên cơ thể, khiến nhiều người đổ đứ đừ.

tram anh
Vốn lợi thế sở hữu một cơ thể đẹp không tì vết, Trâm Anh không ngại ngần diện bộ bikini hai mảnh khoét sâu táo bạo. Làn da trắng mịn và số đo ba vòng lý tưởng chính là 'vũ khí chết người' mỗi khi cô nàng diện bikini gợi cảm - Ảnh FBNV
tram anh
Người đẹp diện bikini sánh đôi cùng bạn thân. Sự quyến rũ của cô nàng đều khiến nhiều người không nỡ rời mắt - Ảnh FBNV

Từng là người mẫu ảnh một thời, những bộ cánh được thiết kế khoét sâu đến táo bạo cũng chẳng thể làm khó nữ MC. Ngược lại, nó còn giúp cô khoe được những đường cong đầy quyến rũ.

tram anh 2
Bộ cánh được cho là ngắn cũn cỡn nhưng người đẹp diện lên không hề gây phản cảm, còn làm bật vẻ quyến rũ đầy tươi tắn của cô - Ảnh FBNV
tram anh 3
Cô nàng diện monokini phô diễn vòng eo con kiến, vòng 1 lấp ló khiến cánh mày râu 'đứng ngồi không yên' - Ảnh FBNV

Trâm Anh từng chia sẻ rằng cô thường rất dễ tăng cân, cô phải luôn áp dụng chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện thể dục chăm chỉ để giữ dáng. Vì vậy, những item ôm sát cơ thể, dễ lộ những nhược điểm cũng không thể làm khó được cô nàng.

tram anh 4
Váy bodycon là một trong những item yêu thích của cô. Dù bộ cánh ôm sát cơ thể nhưng cô nàng cũng không hề bị 'dìm hàng' - Ảnh FBNV
Sau sự cố lộ clip 'giường chiếu', hot girl dược sĩ Hà Thành kín hở hờ hững, khéo khoe vòng 1 căng tròn khiến người người đổ rạp - Ảnh 6
Những bộ đồ ôm sát cô nàng cũng 'cân' tất - Ảnh FBNV

Gu ăn mặc đa dạng cùng vóc dáng chuẩn 3 vòng hoàn hảo của nàng hot girl khiến nhiều người không khỏi hâm mộ về sự xinh đẹp, quyến rũ của nàng hot girl Hà Thành. 

Vòng 1 cup G ‘rung lắc’ dữ dội, muốn nhảy bổ ra ngoài khi hot girl tập chống đẩy nhưng nói không với ‘đồ bảo hộ’

Vòng 1 cup G ‘rung lắc’ dữ dội, muốn nhảy bổ ra ngoài khi hot girl tập chống đẩy nhưng nói không với ‘đồ bảo hộ’

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip chống đẩy của cô nàng hot girl Mai Hino, điều khiến cư dân mạng xôn xao chính là sự nhập tâm tập luyện cô nàng, khiến đôi "gò bồng đảo" rung lắc tột độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trâm Anh Trâm Anh khoe thân Trâm Anh lộ clip nóng

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 8 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 14 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 57 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ