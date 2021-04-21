Sau sự cố lộ clip 'giường chiếu', hot girl dược sĩ Hà Thành kín hở hờ hững, khéo khoe vòng 1 căng tròn khiến người người đổ rạp

Từng khiến nhiều người hâm mộ quay lưng sau sự cố lộ clip “giường chiếu”, Trâm Anh "tái xuất", bắt đầu cởi mở trên mạng xã hội, khiến cho cư dân mạng “phát sốt” với những hình ảnh đầy gợi cảm và nóng bỏng của cô.

Đỗ Thị Trâm Anh sinh năm 1996, từng nổi tiếng sau khi tham gia chương trình giải trí “Mảnh ghép tình yêu” cùng hot livestreamer - Pew Pew. Cặp đôi từng “gây bão” với câu nói xu hướng “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi” trên các trang diễn đàn mạng xã hội. Trên tài khoản cá nhân của “hot girl dược sĩ”, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện bất chấp mọi loại trang phục, lúc kín đáo lúc hở hờ hững, để lộ một thân hình đầy cân đối và thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm của mọi người.

Trong bộ sưu tập thời trang của nàng mỹ nhân Hà Thành không thể không kể đến những lần diện bikini hai mảnh, người đẹp không lộ một chút nhược điểm nào trên cơ thể, khiến nhiều người đổ đứ đừ. Vốn lợi thế sở hữu một cơ thể đẹp không tì vết, Trâm Anh không ngại ngần diện bộ bikini hai mảnh khoét sâu táo bạo. Làn da trắng mịn và số đo ba vòng lý tưởng chính là 'vũ khí chết người' mỗi khi cô nàng diện bikini gợi cảm - Ảnh FBNV Người đẹp diện bikini sánh đôi cùng bạn thân. Sự quyến rũ của cô nàng đều khiến nhiều người không nỡ rời mắt - Ảnh FBNV Từng là người mẫu ảnh một thời, những bộ cánh được thiết kế khoét sâu đến táo bạo cũng chẳng thể làm khó nữ MC. Ngược lại, nó còn giúp cô khoe được những đường cong đầy quyến rũ.

Bộ cánh được cho là ngắn cũn cỡn nhưng người đẹp diện lên không hề gây phản cảm, còn làm bật vẻ quyến rũ đầy tươi tắn của cô - Ảnh FBNV Cô nàng diện monokini phô diễn vòng eo con kiến, vòng 1 lấp ló khiến cánh mày râu 'đứng ngồi không yên' - Ảnh FBNV Trâm Anh từng chia sẻ rằng cô thường rất dễ tăng cân, cô phải luôn áp dụng chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện thể dục chăm chỉ để giữ dáng. Vì vậy, những item ôm sát cơ thể, dễ lộ những nhược điểm cũng không thể làm khó được cô nàng. Váy bodycon là một trong những item yêu thích của cô. Dù bộ cánh ôm sát cơ thể nhưng cô nàng cũng không hề bị 'dìm hàng' - Ảnh FBNV Những bộ đồ ôm sát cô nàng cũng 'cân' tất - Ảnh FBNV Gu ăn mặc đa dạng cùng vóc dáng chuẩn 3 vòng hoàn hảo của nàng hot girl khiến nhiều người không khỏi hâm mộ về sự xinh đẹp, quyến rũ của nàng hot girl Hà Thành.

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