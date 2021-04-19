Chân dài sinh năm 1997 từng có dáng người mảnh mai như que củi, thẳng đuột như cây mía mà theo Thuỳ Linh miêu tả chỉ "sợ gió thổi mạnh là bay". Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện, cô đã có được số đo 3 vòng: 80-61-91cm cùng chiều cao nhiều người ngưỡng mộ 1,7m.

Câu chuyện tập gym để cải thiện vóc dáng của Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã thu hút nhiều người. Cô được biết đến là một người mẫu hoạt động tự do tại TP.HCM, sở hữu khuôn mặt xinh xắn, dáng người cao ráo và số đo 3 vòng hoàn hảo. Thùy Linh sexy và quyến rũ - Ảnh: FBNV Người mẫu tự tin khoe dáng 'nuột' bên bờ biển với số đo 3 vòng: 80-61-91 (cm) - Ảnh: FBNV Chân dài 9X sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m70 - Ảnh: FBNV Thông thường, những bạn nữ tập gym mục đích để giảm cân siết eo cho vóc dáng thon gọn thì cách luyện tập của Thuỳ Linh lại để tăng cơ tăng cân.

Được biết trước đó, chân dài sinh năm 1997 có dáng người mảnh mai như que củi, thẳng đuột như cây mía mà theo Thuỳ Linh miêu tả chỉ "sợ gió thổi mạnh là bay". Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện, cô đã có được số đo 3 vòng: 80-61-91cm cùng chiều cao 1,7m. Ngày trước khi chưa tập luyện, cơ thể Thùy Linh chỉ sợ 'thổi phát là bay', nhưng sau thời gian dài kiên trì với gym, vóc dáng người đẹp đã hoàn toàn thay đổi - Ảnh: FBNV Để đẩy nhanh hiệu quả, cô chọn tập luyện nghiêm khắc theo phác đồ của huấn luyện viên, khi tư thế tập sai sót cũng sẽ được chấn chỉnh ngay. Trung bình mỗi tuần,cô tập luyện 3-4 buổi. Thuỳ Linh chọn tập những động tác cùng tạ nặng từ 5-10-20kg, cứ tăng dần theo sức khoẻ. Mỗi buổi tập, cô thường dành khoảng thời gian 90 phút - 120 phút, chạy bộ 15 phút. Các buổi tập thân trên và thân dưới được sắp xếp xen kẽ nhau.

"Thật ra là chỉ khoảng 3 tháng tập gym nghiêm túc với HLV (huấn luyện viên) cá nhân và ăn uống khoa học Linh thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều. Ngoài ra cách ăn uống clean & healthy bây giờ cũng đã thành thói quen của mình. Không phải nhịn ăn mà là ăn đủ chất dinh dưỡng, ăn vừa phải tinh bột, nhiều rau xanh, uống sữa, các loại hạt, tránh xa những đồ ăn nhanh như nước ngọt, đồ ăn chiên dầu..." - Thuỳ Linh chia sẻ. Thùy Linh lan tỏa thông điệp về thói quen tập luyện và duy trì lối sống khoa học, lành mạnh - Ảnh: FBNV Ngoài ra, cô còn muốn truyền tải thông điệp sống tích cực thông qua việc tập luyện và ăn uống tới mọi người: "Thật ra ăn uống khoa học và luyện tập thể thao khi quen rồi sẽ thấy yêu thích và muốn duy trì. Khi trở thành thói quen rồi thì mọi thứ rất dễ dàng. Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể ăn thả ga một hôm những món mình thích xong sau đó sẽ bù lại bằng buổi tập đốt nhiều calo. Thói quen hình thành nên tính cách, tính cách quyết định số phận của bạn! Hãy là phiên bản tốt nhất của chính bạn chứ không cần là bản sao của một ai khác".

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