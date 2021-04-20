Vòng 1 cup G ‘rung lắc’ dữ dội, muốn nhảy bổ ra ngoài khi hot girl tập chống đẩy nhưng nói không với ‘đồ bảo hộ’

Nhịp sống trẻ 20/04/2021 06:01

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip chống đẩy của cô nàng hot girl Mai Hino, điều khiến cư dân mạng xôn xao chính là sự nhập tâm tập luyện cô nàng, khiến đôi "gò bồng đảo" rung lắc tột độ.

Không chỉ nổi tiếng ở quê hương Nhật Bản, cô nàng Mai Hino còn được nhiều cư dân mạng trên thế giới biết đến khi sở hữu nét đẹp ngây thơ, trong sáng với đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đốn tim người đối diện.

Gần đây cô nàng trở nên nổi tiếng hơn xưa nhờ vào clip tập thể dục chống đẩy trên livestream của mình. Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là Mai Hino không mặc nội y. Cô nàng "thả tự do" vòng 1 trong khi tập khiến nó rung lắc dữ dội, gây "nóng mắt" cho người xem.

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Màn "chống đẩy" đang tạo ra rất nhiều tranh cãi của Mai Hino - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip được lan truyền, cô nàng nhận được rất nhiều lời khen chê của cư dân mạng. Cụ thể, nhiều fan hâm mộ đã không hết lời khen ngợi thân hình nóng bỏng cùng đôi gò bồng đảo siêu đẹp của cô nàng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Mai Hino làm lố và cố gắng "khoe thân" trá hình.

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Cô nàng cũng nhiều llần khoe body trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Mai Hino sở hữu hình thể nóng bỏng cùng khuôn mặt xinh xắn như 'thiên thần' - Ảnh: Internet

Dù nhận được nhiều lời bàn tán nhưng không thể phủ nhận độ hot của cô nàng đang tăng cao khi từ khóa Mai Hino liên tục được tìm kiếm trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội. Thông tin về cô gái Nhật Bản này nhanh chóng được tìm ra.

Mai Hino là người mẫu ảnh tại Nhật Bản, mặc dù chỉ cao khoảng 1m53, thế nhưng cô nàng vẫn khiến nhiều người phải ấn tượng bởi vòng một cup G nặng trĩu của mình. Dù đã 26 tuổi như nàng hot girl vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng như học sinh trung học.

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Dù đã 26 tuổi nhưng nàng hot girl vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng như học sinh trung học - Ảnh: Internet
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 Mặc dù chỉ cao khoảng 1m53, thế nhưng cô nàng vẫn khiến nhiều người phải ấn tượng bởi vòng một cup G nặng trĩu - Ảnh: Internet
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 Nhiều fan hâm mộ đã không ngớt lời khen ngợi thân hình nóng bỏng cùng đôi gò bồng đảo siêu đẹp của cô nàng - Ảnh: Internet

Ngoài đoạn clip chống đẩy, cư dân mạng cũng "lùng sục" ra được một video khác của Mai Hino. Cụ thể, trong clip nàng hot girl liên tục thay các bộ trang phục nóng bỏng, đa phần là bikini đồng thời nhún nhảy theo điệu nhạc với phong cách không thể quyến rũ hơn, khiến cho các fan phải "căng mắt" theo dõi vì sợ bỏ sót chi tiết sexy nào đó của người đẹp.

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