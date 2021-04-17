'Người đẹp công sở' Quảng Ngãi sở hữu body 'bom di động', vòng 3 'siêu đỉnh' khiến 'mẹ chồng nào cũng mê'

Nhịp sống trẻ 17/04/2021 18:21

Người đẹp gốc Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Hải được biết đến với biệt danh "hot girl công sở" khi gắn bó với công việc văn phòng nhưng lại sở hữu số đo hình thể ấn tượng trong giới người đẹp, lần lượt là 89-62-103 cm.

Nhiều người cho rằng, những cô gái làm việc văn phòng thường sẽ "gắn bó" với chiếc bụng mỡ và thân hình không mấy thon gọn. Tuy nhiên, chỉ cần kết hợp tập luyện thể dục thể thao, chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt hợp lý, thì dù có "ngồi văn phòng", vẫn sẽ giữ được vóc dáng "nuột nà" chẳng khác gì các thiếu nữ phòng gym.  

Người đẹp gốc Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Hải được biết đến với biệt danh "hot girl công sở" khi gắn bó với công việc văn phòng nhưng có số đo 3 vòng cực chuẩn. Để theo đuổi đam mê, cô còn phát triển sự nghiệp người mẫu tự do, mở lớp dạy dance thu hút nhiều sự chú ý. 

Hiện tại, Thanh Hải sở hữu số đo hình thể ấn tượng lần lượt là 89-62-103 cm. Vòng 3 hơn 1 mét của người đẹp chính là "điểm vàng" vóc dáng, vì đây chính là phần tạo nên vẻ đẹp quyến rũ, đồng thời là đặc điểm hình thể rất được lòng mẹ chồng.

Nàng hotgirl nổi bật với gương mặt xinh xắn chẳng khác nào 'baby'. Tuy nhiên, phong cách cô theo đuổi lại khá "táo bạo" và sexy. 

Để có được đường cong hoàn hảo, cô nàng 9X cũng phải vất vả rèn luyện kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Người đẹp dành nhiều thời gian lui tới phòng tập gym 5 buổi/tuần. Nếu vướng lịch dạy nhảy cô vẫn duy trì từ 2 đến 3 buổi/tuần.

Khi tập, cô cố gắng tập toàn thân để cả cơ thể được đốt cháy mỡ thừa tối ưu, cùng với đó là tập một số động tác đặc biệt cho vòng 3 như hip thrust, fire hydrant kick, single leg cable kickback, donkey kicks,...

Ngoài luyện tập, Thanh Hải còn ăn uống một cách khoa học theo nguyên tắc rất khắt khe 4 không: "Không dầu - không đường - không nêm gia vị - không tinh bột trắng". Thay vì ăn cơm trắng, Thanh Hải sẽ ăn gạo lứt. Thực phẩm thường được chế biến theo cách luộc, hấp để giữ nguyên dưỡng chất. Cô cũng không ăn vặt, sử dụng đồ uống có cồn hay ga. Thực đơn của người đẹp này được loại bỏ một cách triệt để nhằm xây dựng chế độ ăn lành mạnh nhất.

Nhờ những điều này, Thanh Hải ngày một hoàn thiện hơn về vóc dáng, khiến không ít người ngưỡng mộ vì độ quyến rũ, gợi cảm.

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