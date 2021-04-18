Cosplay nhân vật 'mèo méo meo', hot girl ngực khủng trở lại đường đua 'phồn thực' với body gây choáng

Nhịp sống trẻ 18/04/2021 13:37

Dù đã làm mẹ 2 con, Elly Trần vẫn theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Cô thường có những màn khoe dáng "bỏng mắt" trên mạng xã hội. Mới đây, hot girl ngực khủng tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên với bộ ảnh cosplay nhân vật nữ chính trong Darling in the Franxx.

Trong bộ ảnh này, người đẹp ngực khủng tạo dáng với trang phục hoạt hình bắt mắt, trông giống với nhân vật Zero Two, nữ chính của anime Darling in the Franxx. Elly Trần khiến người quan tâm không khỏi trầm trồ trước thân hình nóng "bỏng mắt". Khó có thể tin, hot girl này đã là lên chức mẹ và bước sang tuổi 34 tuổi. 

Elly Tran
Khó có thể tin đây là bà mẹ 2 con 
 
Cosplay nhân vật 'mèo méo meo', hot girl ngực khủng trở lại đường đua 'phồn thực' với body gây choáng - Ảnh 2
Vòng 3 'khủng' bốc lửa được mỹ nhân khoe trọn qua góc chụp này
 
Elly Tran 2
Nhìn cô không khác gì các mỹ nhân trong loạt phim anh hùng Hollywood
 
Elly Tran3
Tuy nhiên, góc ảnh này được đánh giá hơi phản cảm, không chỉ 'phản chủ' mà còn khiến vóc dáng của người đẹp nhìn không cân đối
Elly Tran 4
Một số cư dân mạng cho rằng, Elly đang cosplay nhân vật hoạt hình nổi tiếng Zero Two

 

Từ ngày trở thành mẹ trẻ với 2 đứa con, Elly Trần chuyển hướng sang làm diễn viên, MC song song với việc chăm sóc con. Thời gian gần đây, cô "trở lại" mạng xã hội với nhiều hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

Elly Tran 5

Elly Tran 6

Elly Tran 7
Nhan sắc 'không đùa được đâu' của mỹ nhân gốc Cà Mau 

Hồi đầu năm 2021, mỹ nhân gốc Cà Mau còn được truyền thông Thái Lan dành tặng một bài viết với tựa đề cực kì ấn tượng: "12 năm sau Elly Trần - thế hệ sexy idol đầu tiên của Asia vẫn giữ được sự trẻ trung và sexy như thuở ban đầu".

Giáo viên tiếng Anh với body cực phẩm xuất hiện cùng vòng 1 'ngồn ngộn', dân mạng xếp hàng ghi danh ào ào

Giáo viên tiếng Anh với body cực phẩm xuất hiện cùng vòng 1 'ngồn ngộn', dân mạng xếp hàng ghi danh ào ào

Không chỉ giỏi tiếng Anh, cô nàng còn khiến dân mạng "lác mắt" với những màn khoe thân táo bạo trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl ngực khủng hot girl Elly Trần hot girl quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 36 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 42 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ