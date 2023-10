Cosplay nhân vật 'mèo méo meo', hot girl ngực khủng trở lại đường đua 'phồn thực' với body gây choáng

Dù đã làm mẹ 2 con, Elly Trần vẫn theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Cô thường có những màn khoe dáng "bỏng mắt" trên mạng xã hội. Mới đây, hot girl ngực khủng tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên với bộ ảnh cosplay nhân vật nữ chính trong Darling in the Franxx.

Trong bộ ảnh này, người đẹp ngực khủng tạo dáng với trang phục hoạt hình bắt mắt, trông giống với nhân vật Zero Two, nữ chính của anime Darling in the Franxx. Elly Trần khiến người quan tâm không khỏi trầm trồ trước thân hình nóng "bỏng mắt". Khó có thể tin, hot girl này đã là lên chức mẹ và bước sang tuổi 34 tuổi.

Khó có thể tin đây là bà mẹ 2 con

Vòng 3 'khủng' bốc lửa được mỹ nhân khoe trọn qua góc chụp này

Nhìn cô không khác gì các mỹ nhân trong loạt phim anh hùng Hollywood

Tuy nhiên, góc ảnh này được đánh giá hơi phản cảm, không chỉ 'phản chủ' mà còn khiến vóc dáng của người đẹp nhìn không cân đối

Một số cư dân mạng cho rằng, Elly đang cosplay nhân vật hoạt hình nổi tiếng Zero Two

Từ ngày trở thành mẹ trẻ với 2 đứa con, Elly Trần chuyển hướng sang làm diễn viên, MC song song với việc chăm sóc con. Thời gian gần đây, cô "trở lại" mạng xã hội với nhiều hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

Nhan sắc 'không đùa được đâu' của mỹ nhân gốc Cà Mau

Hồi đầu năm 2021, mỹ nhân gốc Cà Mau còn được truyền thông Thái Lan dành tặng một bài viết với tựa đề cực kì ấn tượng: "12 năm sau Elly Trần - thế hệ sexy idol đầu tiên của Asia vẫn giữ được sự trẻ trung và sexy như thuở ban đầu".

