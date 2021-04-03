Mỹ nhân có gò bồng đảo hot nhất xứ Hàn gây sốc khi nhờ bạn 'khịa đũa' vào 'chỗ hiểm' để chứng minh độ 'đàn hồi không nhân tạo'

Ran được xem là một trong những mỹ nhân nổi trội bật nhất làng streamer Hàn Quốc hiện nay. Cô gây ấn tượng với đôi gò bồng đảo siêu đẹp và gương mặt thiên thần. Mới đây, sau khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí MAXIM với tạo hình cực kỳ bốc lửa, Ran lại càng thêm phần thu hút sự chú ý của dư luận mỗi khi lên sóng.

Vòng 1 đẫy đà của mỹ nhân Hàn Quốc được khoe trọn trên bìa tạp chí gần đây

Để chứng minh cho "vẻ đẹp tự nhiên" quyến rũ của mình, mới đây, cô nàng cũng đã có màn "khoe thân" vô cùng thông minh. Trong một chương trình với các người đồng nghiệp streamer khác, Ran đã khiến cho không ít người xem phải bất ngờ khi chia sẻ về lịch sử, nguồn gốc và "quá trình phát triển" của đôi gò bồng đảo mang dấu ấn cá nhân của cô. Cụ thể, mỹ nhân cho biết, cô không nhớ nổi mình đã từng bị quấy rối và trở thành trò cười bao nhiêu lần kể từ những ngày tháng còn học cấp 2, cấp 3. Lý do là cô sở hữu bộ ngực quá khủng và khác biệt so với bạn bè. Đáng chú ý, để chứng minh cho độ "tự nhiên không nhân tạo" của vòng 1, Ran đồng ý để một đồng nghiệp nữ dùng đũa kiểm tra độ đàn hồi trên ngực.

Màn dùng đũa 'đo' ngực

... và kiểm tra vòng 2, vòng 1 của cô nàng trên sóng thu hút mọi ánh nhìn

Ngoài việc chứng minh cho vòng 1 căng tràn bốc lửa, cô cũng không ngại để các đồng nghiệp "kiểm chứng" số đo hình thể hấp dẫn của mình. Riêng tư thế dang tay ưỡn ngực để lấy thế đo vòng 1 và vòng 2 của Ran cũng đủ để thu hút sự chú ý của người xem trên sóng.