Chỉ nằm chơi điện thoại, nàng hot girl bỗng nổi như cồn vì 'siêu vòng 1'

Nàng hot girl nhận được hàng trăm lời mời làm mẫu ảnh, quảng cáo sau bức ảnh chụp lén.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh chụp lén một cô nàng cực kỳ xinh đẹp đang nằm nghịch điện thoại. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh đã lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn và hội nhóm.

Nàng hot girl nổi như cồn sau bức ảnh chụp lén - Ảnh: FB

Dù không nhìn rõ mặt, ai nấy đều cho rằng cô nàng cực kỳ xinh đẹp, thần thái. Và đương nhiên, điểm nhấn chính khiến cho nhiều người chú ý tới chính là vòng một vòng một khủng lộ ra trong bức ảnh của nàng hot girl.

Cô sở hữu hơn 200.000 lượt follow trên Instagram - Ảnh: FB

Theo đó, dân mạng nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội của cô gái. Cô có biệt danh là Sia, sở hữu hơn 200.000 lượt follow trên Instagram. Sau bức ảnh gây bão, Sia nhận được hàng trăm lời mời làm mẫu ảnh, quảng cáo cho các thương hiệu, đặc biệt là với các sản phẩm nội y, bikini bốc lửa.

Phong cách gợi cảm được nhiều người hâm mộ nhưng cũng nhận về không ít ý kiến tiêu cực - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, đa phần các bình luận từ phía fan hâm mộ đều dùng những mỹ từ để khen tặng cô nàng hot girl xinh đẹp. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người để lại các ngôn từ mang tính tiêu cực, thậm chí là chỉ trích về phong cách hở hang, gợi cảm quá đà này.

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