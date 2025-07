Danh tính đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Theo thông tin từ Báo Dân trí, khoảng 10h ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) tiến hành kiểm tra Công ty Thanh Thúy do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh (Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.