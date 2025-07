Nhiều bước chân chạy ngược về phía sau vội vã, linh cảm như có vấn đề gì? Giữa lúc mọi người hướng dồn về phía sau lo lắng thì loa phóng thanh của tiếp viên vang lên: Trên máy bay có ai là bác sĩ không? Chúng tôi cần hỗ trợ y tế.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến cùng đồng nghiệp (bác sĩ Phạm Ngọc Trung) đã lập tức đứng dậy khi thấy tín hiệu báo động.

Ở hàng ghế sau, một bé gái khoảng 12 - 13 tuổi được người chị ôm chặt, cơ thể co giật nhẹ, tay chân lạnh ngắt, môi tím tái, hơi thở gấp, ánh mắt lờ đờ, dấu hiệu sinh tồn suy giảm rõ rệt. Đứa bé thì thào: "Con khó thở... như có ai bóp cổ con… đau lắm…".

Ban giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khen thưởng hai bác sĩ đã kịp thời cứu bé gái bị hạ canxi máu trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi kiểm tra nhanh, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến nhận ra dấu hiệu kinh điển: Bàn tay đỡ đẻ (Trousseau's sign) - một biểu hiện điển hình của hạ can xi máu cấp. Và nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến co giật toàn thân, ngưng thở và nguy hiểm đến tính mạng.

Trên máy bay không có thuốc chuyên dụng. Ngay lập tức, bác sĩ Tiến yêu cầu tìm viên sủi can xi, một loại thuốc phổ biến dùng trong thể thao. May mắn, một hành khách mang theo tuýp can xi sủi. Hai viên sủi được hòa nhanh trong nước ấm và cho bé uống.

Bé gái run rẩy uống từng ngụm trong sự theo dõi sát sao của 2 bác sĩ. Vài phút sau, sắc mặt bé hồng trở lại, nhịp thở ổn định hơn, và bàn tay nhỏ xíu ấy đã biết nắm lấy tay người cứu mình.

Các bác sĩ đã cứu sống bé bị hạ can xi trên chuyến bay - Ảnh: Báo Thanh niên

Cũng theo lời bác sĩ Tiến, tiếp viên trưởng xúc động mời 2 bác sĩ và bé gái chuyển lên khoang thương gia để tiện theo dõi. Trong khoang máy bay đang nhẹ rung vì nhiễu động không khí, một bác sĩ vẫn ngồi cạnh, tay đặt lên mạch cổ tay bé, ánh mắt không rời.

Máy bay hạ cánh, ngay khi cửa mở, đội ngũ cấp cứu sân bay nhanh chóng tiếp cận và đưa bệnh nhi tới cơ sở y tế gần nhất. Bác sĩ Tiến chỉ kịp nắm lại bàn tay bé, lúc này đã ấm trở lại.