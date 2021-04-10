Giáo viên tiếng Anh với body cực phẩm xuất hiện cùng vòng 1 'ngồn ngộn', dân mạng xếp hàng ghi danh ào ào

Không chỉ giỏi tiếng Anh, cô nàng còn khiến dân mạng "lác mắt" với những màn khoe thân táo bạo trên trang cá nhân.

Hailee Heili là cô giáo tiếng Anh nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô không nổi tiếng vì "chuyên môn" mà lại nổi tiếng vì có thân hình quá gợi cảm, body "nóng rực" vòng nào ra vòng đấy khiến cộng đồng được một phen trầm trồ, xuýt xoa và không ngừng chia sẻ khóa học của cô giáo.

Chân dung giáo viên 'cực phẩm' với vòng 1 ngồn ngộn đốt mắt học viên

Những màn 'chiêu đãi' của Hailee Heili trên trang cá nhân

Vóc dáng nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó

Vẻ ngoài ngọt ngào đời thường của cô giáo cũng 'không phải dạng vừa đâu'

Tại vì sao các khóa học của cô được chia sẻ rầm rộ? Đừng bất ngờ, vì tham gia khóa học của cô giáo nóng bỏng Hailee Heili, các học viên chắc chắn sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích nhưng điều quan trọng hơn là cô giáo vô cùng xinh đẹp này sẽ có những màn tương tác cùng "người đối diện". Trên trang cá nhân của mình, bên cạnh việc thường xuyên chia sẻ các khóa học tiếng Anh, cô cũng thường xuyên cho lên sóng các hình ảnh khiến dân mạng trầm trồ, từ ngọt ngào đến táo bạo đều có.

Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh với vòng 1 'trễ tràng'

Với tình hình dịch Covid, cô giáo cực phẩm thường xuyên mở các lớp dạy tiếng Anh online. Hàng ngày, cô cũng tự ghi âm và phô diễn trình độ tiếng Anh thua kém người bản địa. Ngoài livestream để giảng dạy, nàng hot girl cũng thường xuyên khiến không ít học viên phải mê đắm với giọng hát ngọt ngào của mình. Thậm chí, khi cô chỉ lên sóng với các kiến thức siêu đơn giản như bảng chữ cái A,B,C,D,E,F lại vẫn có hàng ngàn người "ngắm" và cho rằng chúng rất ấn tượng.

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