Anh Thư lên tiếng 'bảo vệ' vợ ông Dũng 'lò vôi' giữa lùm xùm ‘đấu tố’ với giới nghệ sĩ được CĐM khen hết lời?

Mới đây, cựu người mẫu Anh Thư lần đầu lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng. Chia sẻ về những lùm xùm hơn một tháng vừa qua, Anh Thư viết trên trang cá nhân:

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần có động thái công kích nhiều nghệ sĩ Việt trên sóng livestream vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên đời này ai không một lần vạ miệng khi nóng giận? Tại sao không nghĩ đến mục đích sâu xa của người ta là muốn giúp dân đã nghèo, đã bệnh mà còn bị lừa đảo? Chỉ vì 1 lần vạ miệng mà thi nhau công kích? Tại sao không dùng những lời lẽ đàng hoàng để phản bác hoặc nhắc nhở nhau?

“Đã tự quy định mình thanh cao thì làm ơn ăn nói cho văn minh, cho có văn hóa một chút. Mô Phật con đọc mà con phẫn nộ quá, con không tin nó được viết bởi một nghệ sĩ lâu năm trong nghề. Người ta vạ miệng gọi mình là “đám” mà đã dùng những lời lẽ kinh khủng như thế này sao?

Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Tự bôi xấu hình ảnh và nghề nghiệp của mình đến mức nào nữa? Xin hãy dừng lại đi. Đã không giúp gì được thì hãy để yên cho người ta có sức để giúp dân nghèo khốn khổ”.

Cựu người mẫu Anh Thư lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng - Ảnh Chụp màn hình

Cuối bài đăng, Anh Thư còn nhắn nhủ đến bà Nguyễn Phương Hằng: “Chị ơi chị ơi xin đừng vì mấy ồn ào xung quanh mà lạc đề, quên đi mục đích ban đầu của mình nha chị. Cầu xin chị! Hãy đưa sự thật ra ánh sáng. Hãy giúp dân khốn khổ như chị vẫn đang làm”.

Đến thời điểm này, ngoài cựu người mẫu Anh Thư thì cũng đã có một số nghệ sĩ lên tiếng về lùm xùm giữa bà Hằng bà loạt sao của Vbiz - Ảnh: FBVN

Điều khiến dư luận chú ý là trong bài viết của Anh Thư, cô bóng gió nhắc đến một nghệ sĩ lâu năm trong nghề đã dùng những lời lẽ không hay khi nói về bà Phương Hằng. Cư dân mạng đoán già đoán non, cho rằng người cô đang nhắc tới có thể là NSND Hồng Vân. Lý do có thể là trước đó, NS Hồng Vân từng có bình luận được cho là 'cà khịa' bà Phương Hằng.

Nội dung bình luận của NS Hồng Vân được cư dân mạng cho rằng Hồng Vân đang 'cà khịa' bà Phương Hằng - Ảnh Chụp màn hình

Phía dưới bài đăng của diễn viên Anh Thư, rất nhiều khán giả để lại bình luận tán đồng với những chia sẻ của cựu người mẫu.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm trước bài đăng của cựu người mẫu Anh Thư - Ảnh Chụp màn hình

Ngoài cựu người mẫu Anh Thư, thì nam ca sĩ Nathan Lee cũng đã có những động thái được cho là đang đứng về phía bà Phương Hằng.

Mới đây, vào trưa 16/5, trước động thái một nghệ sĩ Việt đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc bà Phương Hằng "cà khịa" giới nghệ sĩ, Nathan Lee đã có phản ứng khiến dân tình bình luận sôi nổi.

NaThan Lee lên tiếng trước vụ việc nhiều nghệ sĩ muốn chính quyền vào cuộc - Ảnh: FBNV

Vậy là trong số những nghệ sĩ đang bức xúc trước việc bà Hằng có những lời lẽ gay gắt giới nghệ sĩ thì cũng có một số nghệ sĩ đi ngược lại bảo vệ nữ doanh nhân Đại Nam. Hiện tại, vụ việc lùm xùm giữa bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ đang khiến CĐM hết sức quan tâm.