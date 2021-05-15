Từ tối qua đến hôm nay, cư dân mạng đang xôn xao khi "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh vừa chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân sau sự ra đi của một người chị họ.
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Cách đây một thời gian, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh từng gây chú ý với cộng đồng mạng khi có màn ứng cứu em bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 một cách phi thường. Sau vài tháng im hơi lặng tiếng, tối qua, anh Mạnh khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi có chia sẻ "cầu cứu" sau sự ra đi của người chị họ trên trang cá nhân.
Được biết, một người chị họ của Nguyễn Ngọc Mạnh vừa bất ngờ quyên sinh.
Trong bài viết của mình, anh Mạnh cho hay từ khi làm dâu, chị chịu nhiều oan ức và bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, thường xuyên bị chửi bới.
Theo thông tin từ Đất Việt đăng tải, chị họ của anh Mạnh tên là Đ.T.Đ, sống ở thông Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Chị lấy chồng tại thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội.
Tuy nhiên ngày 1/5 chị Đ. mất tích vào đúng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của người con thứ 2. Tới ngày 10/5 thì gia đình chị nhận được thông tin tìm thấy thi thể của chị Đ. và đã được chôn cất tại Thanh Am, Gia Lâm, Hà Nội.
Một số hình ảnh anh Mạnh chia sẻ được cho là nhật ký của chị Đ. ghi lại nhiều nội dụng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, chị cho biết đã liên tục bị mẹ chồng chửi mắng, động tay chân khi sống chung. Một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được cho là do gia cảnh nghèo khó của người chị họ này.
Trong lá thư có viết: "Cứ đi làm là không sao, về đến nhà là bà ấy chửi và động tay chân với tôi... Bà ấy luôn khinh thường nhà tôi, còn nhà ấy thì tốt, hay đẹp. Tôi luôn gọi bà bằng mẹ mà bà ấy chưa bao giờ gọi tôi một tiếng là con..."
Hiện tại, sự việc được đăng tải là thông tin một chiều từ phía anh Mạnh, chưa được xác thực từ cơ quan pháp lý. Cả anh Mạnh và dư luận đang mong chờ sự việc được cơ quan chức năng làm rõ. Bên cạnh đó, trên bài đăng "cầu cứu" của anh Mạnh, nhiều người đã gửi lời chia buồn tới gia đình anh.