Trước khi quyên sinh, chị họ Nguyễn Ngọc Mạnh 'mất tích' bí ẩn vào ngày sinh nhật con 5 tuổi?

Xã hội 15/05/2021 12:53

Từ tối qua đến hôm nay, cư dân mạng đang xôn xao khi "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh vừa chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân sau sự ra đi của một người chị họ.

Cách đây một thời gian, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh từng gây chú ý với cộng đồng mạng khi có màn ứng cứu em bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 một cách phi thường. Sau vài tháng im hơi lặng tiếng, tối qua, anh Mạnh khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi có chia sẻ "cầu cứu" sau sự ra đi của người chị họ trên trang cá nhân. 

Trước khi quyên sinh, chị họ Nguyễn Ngọc Mạnh 'mất tích' bí ẩn vào ngày sinh nhật con 5 tuổi? - Ảnh 1
 Bài đăng 'cầu cứu' của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FBNV

Được biết, một người chị họ của Nguyễn Ngọc Mạnh vừa bất ngờ quyên sinh.

Trong bài viết của mình, anh Mạnh cho hay từ khi làm dâu, chị chịu nhiều oan ức và bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, thường xuyên bị chửi bới. 

Theo thông tin từ Đất Việt đăng tải, chị họ của anh Mạnh tên là Đ.T.Đ, sống ở thông Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Chị lấy chồng tại thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội.

Tuy nhiên ngày 1/5 chị Đ. mất tích vào đúng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của người con thứ 2. Tới ngày 10/5 thì gia đình chị nhận được thông tin tìm thấy thi thể của chị Đ. và đã được chôn cất tại Thanh Am, Gia Lâm, Hà Nội.

nguoi hung nguyen ngoc manh
 Những ghi chép được cho là của chị Đ. trước khi tự tử - Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Mạnh
nguoi hung nguyen ngoc manh
 Nhật ký này ghi rõ, người phụ nữ từng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà trong lúc đang mang bầu, hé lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường xuyên căng thẳng - Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Mạnh

Một số hình ảnh anh Mạnh chia sẻ được cho là nhật ký của chị Đ. ghi lại nhiều nội dụng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, chị cho biết đã liên tục bị mẹ chồng chửi mắng, động tay chân khi sống chung. Một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được cho là do gia cảnh nghèo khó của người chị họ này. 

Trong lá thư có viết: "Cứ đi làm là không sao, về đến nhà là bà ấy chửi và động tay chân với tôi... Bà ấy luôn khinh thường nhà tôi, còn nhà ấy thì tốt, hay đẹp. Tôi luôn gọi bà bằng mẹ mà bà ấy chưa bao giờ gọi tôi một tiếng là con..."

Hiện tại, sự việc được đăng tải là thông tin một chiều từ phía anh Mạnh, chưa được xác thực từ cơ quan pháp lý. Cả anh Mạnh và dư luận đang mong chờ sự việc được cơ quan chức năng làm rõ. Bên cạnh đó, trên bài đăng "cầu cứu" của anh Mạnh, nhiều người đã gửi lời chia buồn tới gia đình anh.

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Tối qua, Nguyễn Ngọc Mạnh khiến cộng đồng chú ý với một bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự căm phẫn tột độ về sự ra đi oan ức của người chị họ của mình.

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