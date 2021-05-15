Sau thời gian 'ở ẩn', người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh bất ngờ 'cầu cứu' mong đòi lại công bằng: 'Nghèo là cái tội sao?'

Xã hội 15/05/2021 07:04

Tối qua, Nguyễn Ngọc Mạnh khiến cộng đồng chú ý với một bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự căm phẫn tột độ về sự ra đi oan ức của người chị họ của mình.

Được biết đến sau vụ "nhào lộn" cứu cháu bé 3 tuổi từ tầng 12 không may bị rơi, Nguyễn Ngọc Mạnh được cư dân mạng ưu ái gọi là "người hùng", đồng thời được quý mến bởi tính cách trầm tĩnh, khiêm tốn lại kín tiếng. Thế nhưng mới đây, "người hùng" lại gây chú ý trên trang cá nhân với một bài viết "cầu cứu". 

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'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: VNE 

Cụ thể, anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ những tờ giấy nhật ký của một người chị họ. Theo thông tin từ nhật ký này, một người chị họ của Nguyễn Ngọc Mạnh vừa qua đã bất ngờ quyên sinh. Lý do được anh cho là chị đã gánh chịu nhiều oan ức, đối đãi tệ bạc từ gia đình nhà chồng. 

Anh đã bày tỏ sự bức xúc và mong tìm được công bằng trên trang cá nhân: "Nhà chúng tôi nghèo nhưng không ngửa tay xin tiền nhà bà! Mà ngược lại nhà bà tới nhà tôi để xin đâu! Đọc xong những dòng nhất ký chị tôi viết... Nghèo là cái tội sao? Gia đình bà có tư cách gì chỉ trích đánh đập chị tôi? Người nhà bà, bà xót. Vậy người nhà chúng tôi, chúng tôi không biết xót sao?... Mong các nhà chức năng xem xét, giúp gia đình chúng tôi đòi lại công bằng?".

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Bài đăng mới đây của Nguyễn Ngọc Mạnh
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Những dòng nhật ký đau lòng của người chị họ trong câu chuyện được đăng tải 

Dưới bài đăng của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận chia buồn, động viên gia đình Nguyễn Ngọc Mạnh. Hiện mọi thông tin chia sẻ vẫn chưa được cơ quan chức năng xác thực và đưa ra ý kiến rõ ràng nhưng vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận.

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Biết tin dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, rất nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi và tặng tiền, tặng quà ủng hộ tinh thần “người hùng”. Tuy nhiên, anh Mạnh chia sẻ mình vẫn có khả năng lao động nên sẽ dành khoản tiền này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

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