Được biết đến sau vụ "nhào lộn" cứu cháu bé 3 tuổi từ tầng 12 không may bị rơi, Nguyễn Ngọc Mạnh được cư dân mạng ưu ái gọi là "người hùng", đồng thời được quý mến bởi tính cách trầm tĩnh, khiêm tốn lại kín tiếng. Thế nhưng mới đây, "người hùng" lại gây chú ý trên trang cá nhân với một bài viết "cầu cứu".

'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: VNE

Cụ thể, anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ những tờ giấy nhật ký của một người chị họ. Theo thông tin từ nhật ký này, một người chị họ của Nguyễn Ngọc Mạnh vừa qua đã bất ngờ quyên sinh. Lý do được anh cho là chị đã gánh chịu nhiều oan ức, đối đãi tệ bạc từ gia đình nhà chồng.