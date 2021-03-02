'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Hãy để tôi tiếp tục làm công việc của mình để chăm lo cho gia đình'

Xã hội 02/03/2021 17:14

Sau 2 ngày nổi tiếng khắp mạng xã hội, "người hùng" cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ chung cư cho biết, hy vọng mọi người đừng quan tâm quá nhiều đến anh như vậy.

Sáng ngày 2/3, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Văn phòng Chính phủ đã đến trao bằng khen của Thủ tướng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của chung cư tại Hà Nội.

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Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận bằng khen từ thủ tướng - Ảnh: Lao Động

Anh Mạnh chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng:"Tôi không nghĩ rằng, đến tận Thủ tướng lại có thư, bằng khen gửi đến mình. Thực sự, rất vui sướng và không biết nói như nào nữa. Cháu xin cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm, động viên".

Anh Mạnh cũng cho biết hiện còn bị đau tay. Hôm nay, khi viết bản lời khai với cơ quan công an vẫn còn cảm thấy hơi ê ẩm.

Kể về việc cứu cháu bé, anh Mạnh khẳng định, bản thân đã cố gắng hết sức còn lúc đó có chạm được cháu hay không, anh là người rõ nhất.

"Em khẳng định, ai ở tình huống của em cũng sẽ làm như thế, còn có cứu được cháu hay không, lúc đó là do duyên của bản thân, của mỗi người", anh Mạnh tâm sự.

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Anh cho rằng có chạm được bé không là do duyên - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, anh Mạnh cho biết, bản thân anh thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của mọi người, tuy nhiên, chính sự quan tâm nhiều đã làm cho cuộc sống của anh đôi khi có nhiều bất tiện. "Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh hy vọng  mọi người hãy tập trung vào công việc của mình chứ không nên quan tâm quá nhiều đến anh như vậy.

"Việc mọi người quan tâm tôi nhiều như thế khiến cho tôi không thoải mái và khi đi ra ngoài làm việc, có thể có một số người lại lợi dụng để quảng cáo, quảng bá.

Bản thân tôi rất thoải mái nhưng mong mọi người kiên nhẫn, tập trung làm công việc của mình. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường chứ không phải thần thánh, siêu sao, người hùng gì cả.

Mong mọi người hãy để tôi tiếp tục làm công việc của mình để chăm lo cho gia đình" - Anh Mạnh cho biết.

Về dự định sắp tới, anh Mạnh chia sẻ sẽ tiếp tục làm việc lái xe. 

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