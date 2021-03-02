Vì nghĩ có người theo dõi và gây nguy hiểm cho mình, nam thanh niên dùng dao giấu trong người đuổi chém nạn nhân.

Theo Công an Thủ đô, ngày 2/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cao Chu Thanh (SN 1982, không có nơi ở cố định) và Đỗ Duy Ngọc (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân) vì có hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cao Chu Thanh (phải) và Đỗ Duy Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thủ đô Được biết, cơ quan chức năng phường Khương Đình, quận Thanh Xuân nhận được đơn báo cáo của 2 người đàn ông tên Vượng và Tiến (cùng sống tại Khương Đình) về việc bị đối tượng Cao Chu Thanh dùng dao đuổi đánh.

Cụ thể, ngày 24/2, Thanh đang đứng ở ven hồ Đầm Hồng xem câu cá thì có anh Vượng và một số người khác đến cùng xem và nói chuyện. Nghe anh Vượng lớn tiếng chửi, Thanh nghĩ là chửi mình nên đã lấy 2 con dao giấu trong người ra đuổi đánh anh Vượng. Anh Vượng sợ hãi nhảy xuống hồ bơi ra xa. Thanh sau đó bỏ đi. Khoảng 4h ngày 26/2, Cao Thu Thanh khi từ nhà nghỉ đi ra và tìm chỗ ăn sáng. Thanh nhìn thấy anh Tiến đi phía trước, nghĩ anh Tiến có ý định đánh mình nên Thanh đã rút 2 con dao nhọn ra đâm vào vai nạn nhân. Anh Tiến bỏ chạy và được người dân giúp đưa vào bệnh viện. Còn Thanh tiếp tục đi ăn sáng và quay về nhà nghỉ lấy đồ đạc để đến phòng trọ của đối tượng Đỗ Duy Ngọc.

Một trường hợp khác cũng đã xảy ra trước đó, khi Thanh đi xe máy đến phường Khương Đình thì thấy một người đàn ông đang đứng trước ngõ, cùng một chiếc xe Honda Lead. Đối tượng nghĩ người này sẽ gây nguy hiểm cho mình nên đã lấy dao chém vào lưng nạn nhân. Người đàn ông sợ hãi vứt xe bỏ chạy. Nhận được thông tin về đối tượng nguy hiểm, có hung khí, nhiều khả năng "ngáo đá", lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng. Khai nhận với cơ quan chức năng, Thanh cho biết mua hai con dao với mục đích tự vệ. Riêng đối tượng Ngọc, anh cũng bị bắt vì phát hiện trong phòng có chứa ma túy. Ngọc khai đã mua của một người đàn ông lạ mặt với giá 450.000 đồng để sử dụng. Hai con dao được Thanh dùng làm vũ khí - Ảnh: An ninh Thủ đô Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Cao Chu Thanh có 10 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự và trộm cắp. Còn Đỗ Duy Ngọc có 2 tiền án tiền sự về hành vi cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

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