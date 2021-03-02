Xử kín vụ thầy giáo dâm ô 4 học sinh nam ở Tây Ninh: Bị cáo và 1 nạn nhân có kết quả dương tính với HIV

Xã hội 02/03/2021 11:35

Hôm nay, tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử kín vụ việc thầy giáo Nguyễn Hoàng Nhựt dâm ô 4 nam sinh. Được biết, thầy giáo này và một học sinh có kết quả dương tính với HIV.

Sáng ngày 2/3, TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với thầy giáo dâm ô 4 nam sinh trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Được biết, phiên toàn đã phải hoãn 3 lần với nhiều lý do khác nhau như luật sư vắng mặt, gia đình bị hại đã làm đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe, do thiếu nhiều người liên quan...

Bị cáo tên Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982) là giáo viên trường THCS Phước Minh. Đối tượng bị truy tố với với các tội danh "Thực hiện hành vi quan hệ tình dụng với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo Điều 145 và Điều 146 BLHS, khung hình phạt 3-7 năm tù và 3-10 năm tù.

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Đối tượng Nguyễn Hoàng Nhựt - Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Nhựt lên mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì phát hiện có một nam sinh tên L. (SN 2005, học sinh lớp 9/2 trường THCS Phước Minh) là học trò của mình.

Vào một tiết học sau đó, lấy lý do cậu này nói chuyện riêng, Nhựt phạt L. ở lại dọn vệ sinh phòng thí nghiệm của trường. Khi học trò đang dọn dẹp, Nhựt lấy cớ  "đau tay" để nhờ em này xử lý sự cố ở dây kéo quần rồi thực hiện hành vi kích dâm bằng miệng. Một lúc sau, thấy có người ngoài phòng thí nghiệm, Nhựt cho nam sinh quay lại lớp.

Khoảng 1 tuần sau, bị cáo điện thoại cho L. đến nhà để phụ mang sổ sách vào trường. Tại đây, hắn đề nghị quan hệ tình dục và được đồng ý.

Cơ quan điều tra xác định, Nhựt còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục (bằng miệng) và hành vi dâm ô 3 nam sinh khác gồm L.P.C.B (SN 2005, lớp 9/1), P.T.L (SN 2005, lớp 9/1) và T.T.N (SN 2005).

Ngày 17/6/2020, Công an huyện Dương Minh Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam Nguyễn Hoàng Nhựt.

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Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Báo Tây Ninh

Sau khi sự việc bị phát hiện, người giáo viên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: "Tôi đã sai lầm nghiêm trọng, xin mọi người hãy tha thứ. Tôi không thể tự tha thứ cho mình suốt quãng đời còn lại. Xin mọi người có ánh mắt rộng lượng, đây chính là liều thuốc cứu lấy mạng sống của tôi".

Một số nguồn tin cho biết, Nhựt và một học sinh trong số các nạn nhân trên dương tính với HIV.

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