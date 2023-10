Sáng ngày 2/3, TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với thầy giáo dâm ô 4 nam sinh trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Được biết, phiên toàn đã phải hoãn 3 lần với nhiều lý do khác nhau như luật sư vắng mặt, gia đình bị hại đã làm đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe, do thiếu nhiều người liên quan...

Bị cáo tên Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982) là giáo viên trường THCS Phước Minh. Đối tượng bị truy tố với với các tội danh "Thực hiện hành vi quan hệ tình dụng với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo Điều 145 và Điều 146 BLHS, khung hình phạt 3-7 năm tù và 3-10 năm tù.