Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay (18/6): Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 18-6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhìn chung, thời tiết miền Nam không có nhiều biến động. So với hôm qua, nhiệt độ không thay đổi đáng kể, nhưng độ ẩm tăng nhẹ nên cảm giác oi vào trưa có thể rõ ràng hơn, mưa chiều xuất hiện muộn và ngắn hơn, ít gây trở ngại cho sinh hoạt và công việc.

Gió mùa Tây Nam vẫn duy trì trạng thái hoạt động tiêu chuẩn, nên mưa dông chỉ mang tính cục bộ, không còn dấu hiệu bất thường.

Hôm nay 18/6, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 18/6:

Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

