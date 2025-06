NÓNG: Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình Dương

Theo thông tin từ VietNamNet, tối nay (18/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Long (SN 1987, ngụ Bình Phước, tạm trú TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an phường Phú Lợi phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm việc với Nguyễn Trọng Long. Người này thừa nhận hành vi vi phạm; nguyên nhân được cho là xích mích bằng lời nói trong lúc tham gia giao thông.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Long có dấu hiệu phạm tội “gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh Long đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, 10h ngày 17/6, Long ngồi trên ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Bất ngờ chiếc ô tô dừng lại giữa đường, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ mở cửa xuống xe rồi dùng chân đạp vào một nữ xe ôm công nghệ đang chạy tới.

Cú "tung cước" của người đàn ông làm nữ tài xế và xe máy ngã nhào xuống đường. Khi nạn nhân đứng dậy, người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi lên ô tô rời đi.

Nạn nhân là chị L.T.C.L. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Theo chị L., trong lúc lưu thông trên đường, người đàn ông nói trên đã hạ kính ô tô, quăng tăm xỉa răng trúng vào người chị L. nên nữ tài xế có lên tiếng nhắc nhở.

Tuy nhiên, khi xe chạy được một đoạn thì ô tô dừng lại rồi xảy ra vụ việc như trên. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh quay lại. Chị L. sau đó đến Công an phường Phú Lợi trình báo.

Nguyễn Trọng Long tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Công an sau đó đã mời ông Nguyễn Trọng Long lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Long tỏ ra ân hận và cho rằng, do không làm chủ được bản thân nên có hành vi bạo lực.

Ông Long khai sáng cùng ngày, ông cùng vợ đi ô tô từ TPHCM về Bình Dương và người vợ trực tiếp lái xe, ông L. ngồi ở ghế phụ.

Khi phương tiện đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Lê Hồng Phong - Phú Lợi, ông Long hạ kính ô tô, ném cây tăm xỉa răng ra đường.

Thời điểm này, chị C.L. đang dừng bên cạnh. Chị lên tiếng nhắc nhở thì hai bên lời qua tiếng lại. Khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, hai phương tiện tiếp tục di chuyển.

Lúc ô tô đến giao lộ tiếp theo và dừng đèn đỏ, ông Long mở cửa xe bước xuống, chạy tới dùng chân đạp vào người chị C.L. đang đi tới.

