Cô gái tìm được mẹ sau 3 tháng ròng lưu lạc từ TP.HCM xuống Bình Phước

Sau hơn ba tháng tìm kiếm khắp nơi từ TP.HCM đến các tỉnh lân cận, chị Nguyễn Thị Hương đã tìm được người mẹ mất liên lạc đang ở trong một trung tâm bảo trợ xã hội tại Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 18/6, em Nguyễn Thị Hương (18 tuổi, quê Quảng Bình) thông tin với Lao Động rằng, em đã lo xong các thủ tục giấy tờ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) và đón mẹ về lại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

“Ban đầu em rất nghi ngờ vì từng bị người khác lừa trước đó. Nhưng sau đó họ gửi hình ảnh mẹ qua mạng xã hội. Nhìn thấy mẹ dù gầy hơn, đen hơn nhưng em nhận ra ngay. Em mừng đến khóc”- chị Hương nói.

Sau 3 tháng tìm kiếm, chị Hương đã tìm được người mẹ đi lạc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào lời kể của Hương, sau khi thông tin tìm mẹ được đăng tải rộng rãi trên báo chí, Hương nhận được điện thoại từ một số lạ, thông báo mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (42 tuổi) đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, cuộc sống của hai mẹ con Hương gặp nhiều khó khăn. Người mẹ thường xuyên có biểu hiện rối loạn tâm lý, lúc tỉnh lúc mê, nhưng hai mẹ con vẫn luôn bên nhau, cùng thuê trọ mưu sinh ở nhiều nơi.

Đầu tháng 3/2025, Hương được một người anh cùng quê mời vào phụ quán cơm chay tại TPHCM. Ngày 11.3, Hương đưa mẹ vào thành phố nhưng chỉ một ngày sau, bà Bình bất ngờ mất liên lạc.

Hương đã tìm được mẹ sau khi mất liên lạc hơn 3 tháng nay - Ảnh: Báo Lao Động

Kể từ đó, Hương đã không ngừng tìm kiếm mẹ. Hương cũng trình báo vụ việc đến Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), phát tờ rơi khắp nơi, đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, và lặn lội đến nhiều tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh tìm kiếm. Công an phường Tây Thạnh cũng đã thông báo rộng rãi đến các đơn vị công an thuộc TPHCM để hỗ trợ tìm kiếm.

